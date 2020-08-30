Готовим вместе: Средиземноморская кухня (эфир от 30.08.2020)
30 августа 2020 09:00
Готовим вместе: Средиземноморская кухня (эфир от 30.08.2020)
пресс-служба
30 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – средиземноморская кухня. Ведущие Андрей Дромов и Андрей Доманский приглашают телезрителей в средиземноморское путешествие! А значит – всех ждут хорошее настроение, незабываемые эмоции, а также вкусная и полезная еда. В меню этого выпуска: легкая закуска – филе морского окуня в цитрусовом соусе; «быстрый» легкий салат из кус-куса с сыром фета, вялеными томатами и миндальным орехом; куриная грудка капрезе с карамелизированными помидорами черри.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.