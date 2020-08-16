Готовим вместе: Блюда на гриле (эфир от 16.08.2020)
16 августа 2020 09:00
Готовим вместе: Блюда на гриле (эфир от 16.08.2020)
пресс-служба канала Интер
16 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – блюда на гриле. Когда вы собираетесь на природу, очень важно продумать меню так, чтобы не пришлось тратить кучу времени на заготовки и маринование продуктов. И в этом вам помогут советы и рецепты ведущих «Готовим вместе» Андрея Дромова и Андрея Доманского. В меню этого выпуска: хачапури на мангале; кабачки, фаршированные индюшиным фаршем с кедровыми орехами под томатным соусом; свиные ребра в вишнево-гранатовой глазури по домашнему рецепту Дромова.
Новый выпуск проекта «Готовим вместе» смотрите в 09:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.