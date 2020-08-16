Готовим вместе: Блюда на гриле (эфир от 16.08.2020)

16 августа 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Блюда на гриле (эфир от 16.08.2020)
Готовим вместе: Блюда на гриле (эфир от 16.08.2020)
пресс-служба канала Интер

16 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Читайте такжеГотовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 22 выпуск от 08.08.2020
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – блюда на гриле. Когда вы собираетесь на природу, очень важно продумать меню так, чтобы не пришлось тратить кучу времени на заготовки и маринование продуктов. И в этом вам помогут советы и рецепты ведущих «Готовим вместе» Андрея Дромова и Андрея Доманского. В меню этого выпуска: хачапури на мангале; кабачки, фаршированные индюшиным фаршем с кедровыми орехами под томатным соусом; свиные ребра в вишнево-гранатовой глазури по домашнему рецепту Дромова.

Новый выпуск проекта «Готовим вместе» смотрите в 09:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер Готовим вместе телешоу телешоу онлайн телешоу 2020 блюда на гриле гриль

Материалы по теме

Ревизор-11: Юлия Панкова обнаружила настоящее оружие на кухне известного итальянского ресторана
Новости

Ревизор-11: Юлия Панкова обнаружила настоящее оружие на кухне известного итальянского ресторана
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.08.2020)
Телешоу

Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.08.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.08.2020)
Телешоу

Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.08.2020)
Лунный гороскоп на 16 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 16 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK