Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 22 выпуск от 08.08.2020

8 августа 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 22 выпуск от 08.08.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 22 выпуск от 08.08.2020
пресс-служба

8 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов научит телезрителей готовить пористые блинчики катаеф с нежным заварным кремом и сезонными ягодами на завтрак. А также поделится рецептами еще двух блюд, которые идеально подойдут для обеда и ужина, – сочной курицы, тушенной в пикантном апельсиновом соусе, а также пирога с копченой куриной грудинкой, грибами, зеленью и сыром.

А ведущий Андрей Доманский в этом выпуске проведет необычный эксперимент, для которого ему понадобятся воздушный шарик и апельсин. Что он задумал? Узнаем совсем скоро!

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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