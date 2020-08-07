Наречена для тата 3 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн эфир от 07.08.2020

7 августа на СТБ и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 10 выпуск шоу Наречена для тата 3 сезон.

Смотрите в 10 выпуске шоу Наречена для тата-3: Денис подготовит для Тани особый сюрприз, а Максим определится со своими чувствами к Рите.

Волшебное свидание

Денис устроит для Тани незабываемый вечер! Девушка почувствует себя настоящей принцессой: сначала мужчина приведет ее в шоурум, где Таня выберет себе роскошное вечернее платье. После этого он повезет ее в особое место, которое поразит девушку до глубины души. Таня всегда мечтала о чем-то подобном, но почему ей все равно будет грустно в такой прекрасный вечер? Чего ей не хватает? Узнайте в 10 выпуске проекта Наречена для тата 3!

Алена попадет в беду

Она не привыкла просить помощи, ведь в жизни Алены встречались недобропорядочные мужчины. В сложной ситуации ей все-таки придется позвонить Стасу, который в это время будет с дочерью. Поможет ли ей мужчина, если ребенок не захочет «спасать тетю»? Узнайте прямо сейчас!

А еще в 10 выпуске проекта Наречена для тата в 3 сезоне Алена и Стас познакомят своих дочерей. Мужчина и женщина устроят для девочек импровизированный театр, при помощи которого попытаются объяснить свои отношения. Понравятся ли друг другу дети?

Финал Максима и Риты

Скоро им придется сделать непростой выбор и решить, хотят ли они быть вместе после проекта. Риту смущает то, что Максим явно не готов брать на себя ответственность за семью. Мужчина совершенно не умеет принимать решения, когда ситуация требует быстрой реакции. Максим, в свою очередь, боится давления со стороны такой сильной женщины.

Рита и Макс в целях благотворительности отвезут корм в приют для животных. В какой-то момент три огромных собаки выскочат из вольера, и Рита бросится их останавливать. Что сделает в этот момент Максим? И как его действия повлияют на решение Маргариты?

10 выпуск шоу Наречена для тата-3 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.