Наречена для тата 3 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн эфир от 31.07.2020

31 июля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Наречена для тата 3 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн эфир от 31.07.2020
Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
пресс-служба канала СТБ

31 июля на СТБ и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 9 выпуск шоу Наречена для тата 3 сезон.

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Смотрите в 9 выпуске шоу Наречена для тата-3: герои узнают друг друга намного лучше. А некоторые настолько углубятся в изучение партнера, что практически потеряют голову!

Погружение в ЗОЖ

Стас захочет узнать Алену получше. Для него важно, чтобы девушка разделяла его увлечения. Мужчина придерживается здорового образа жизни – он занимается спортом, закаляется, у него нет вредных привычек. Как он отреагирует, когда узнает, что Алена курит?

Алену удивит выбор места для следующего свидания. Стас позовет ее в лес и выдаст пару непонятных палок. Мужчина занимается скандинавской ходьбой, и ему бы хотелось, чтобы Алена тоже ощутила прелесть прогулок на свежем воздухе. А в конце свидания Стас предложит девушке искупаться в ледяной реке! Понравится ли Алене такое времяпрепровождение? Не перегибает ли мужчина палку со своим стремлением к здоровому образу жизни?

Исследование чувств

В прошлом эпизоде реалити Наречена для тата между Таней и Денисом произошел конфликт. Мужчина оказался слишком требовательным. Таня почувствовала себя не невестой, а обслуживающим персоналом для богатого папы.

Чтобы реабилитироваться, Денис пригласит Таню на сеанс тантры и тайского массажа. Духовные и телесные практики помогут паре сблизится и вывести отношения на новый уровень. Но что произойдет, когда на горизонте снова появится бывшая жена Дениса?

Сказка в 9 выпуске Наречена для тата 3

Рита почувствует себя королевой. Максим пригласит девушку на настоящий бал. Он купит ей красивое платье и закажет карету. Сначала идея мужчины приведет Риту в восторг, но потом ее радость сойдет на нет. Максим с удовольствием танцует и флиртует с другими девушками. Готов ли он к серьезным отношениям? Рита сомневается, ведь она знает о разгульном прошлом мужчины. Чем закончится сказочный бал для пары?

9 выпуск шоу Наречена для тата-3 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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