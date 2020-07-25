Звана вечеря: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020)
25 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 1 выпуск шоу Звана вечеря.
Первым принимать гостей будет фермер Артем Семенов, который в прошлом был травести-дивой Урсулой. Артем охотно проведет экскурсию по своему хозяйству, расскажет, как с оперной дивы превратился в фермера, а также поделится со зрителями любимыми рецептами экологических блюд. Своих конкурентов он будет угощать правильной натуральной пищей, которая заряжает энергией и позитивным настроением. Однако не только кулинарным мастерством будет удивлять Артем. В 1 выпуске Звана вечеря 2020 он устроит феерический сольный концерт для своих гостей.
Наследственная травница Юлия живет в гармонии с природой. Большую часть своего времени она проводит в лесах и полях, где собирает травы. Юля не употребляет пищу животного происхождения, поэтому своих гостей будет угощать необычными блюдами. Чтобы настроить соперников на правильный лад, Юля начнет вечер с медитации и дыхательных упражнений. А также предложит необычный чай, главной изюминкой которого будет настоящий мухомор. Как гости отреагируют на секретный компонент? Рискнут ли попробовать?
Кулинарное шоу – это не просто дружеские посиделки и интересные разговоры за ужином, а настоящее соревнование. В шоу Звана вечеря победит тот, кто получит наивысшие баллы от своих соперников по трем критериям: гостеприимство, вкус блюд и концепция вечера.
1 выпуск шоу Звана вечеря смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.