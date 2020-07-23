Звана вечеря: мухоморы, испорченные продукты и ужин по-королевски за 9 копеек
25 июля в 19:00 на СТБ стартует премьерный выпуск кулинарного шоу Звана вечеря.
Героями первого выпуска станут: Артем Семенов (экс-травести-дива Урсула, финалистка «Україна має талант» и участник «Голоса страны»), эпатажная блогерша Настя, ревизор Макс и потомственная травница Юлия.
Затюнингованная красотка и блогерша Настя планирует удивить гостей luxury вечеринкой.
Хочу угостить по-королевски,– поделится намерениями девушка.
А вот скандальный ревизор Максим собирается на ужине сэкономить – для этого ему понадобятся просроченные конфискаты, купленные за копейки.
За 9 копеек я купил красную рыбу, икру и колбасу,– ошеломит признанием Максим.
Не пропустите секреты экономии, о которых вы не знали!
Окажется среди героев есть и веган – травница Юля. Ради победы девушка готова пойти на крайне опасные эксперименты…
У меня будет шаманский ужин. Собираюсь использовать мухоморы,– поделится героиня.
После трапезы конкуренты оценят еду, гостеприимство и концепцию вечера от 1 до 10. И в конце концов сами определят победителя, который получит денежный приз!
Смотрите премьерный выпуск шоу «Звана вечеря» в эту субботу, 25 июля в 19:00 на СТБ!
Напомним,