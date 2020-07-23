Звана вечеря: мухоморы, испорченные продукты и ужин по-королевски за 9 копеек

23 июля 2020 14:05 Юлия Крутиева
Звана вечеря: мухоморы, испорченные продукты и ужин по-королевски за 9 копеек
Звана вечеря: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020)
пресс-служба канала СТБ

25 июля в 19:00 на СТБ стартует премьерный выпуск кулинарного шоу Звана вечеря.

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Четверо незнакомцев будут ходить друг к другу в гости, угощать любимыми блюдами, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя. Кто решит накормить гостей мухоморами, а кому и для чего понадобятся просроченные продукты – читайте в анонсе шоу "Звана вечеря"!

Героями первого выпуска станут: Артем Семенов (экс-травести-дива Урсула, финалистка «Україна має талант» и участник «Голоса страны»), эпатажная блогерша Настя, ревизор Макс и потомственная травница Юлия.

Звана вечеря: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020) / пресс-служба канала СТБ

Затюнингованная красотка и блогерша Настя планирует удивить гостей luxury вечеринкой.

Хочу угостить по-королевски,
– поделится намерениями девушка.

Звана вечеря: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020) / пресс-служба канала СТБ

А вот скандальный ревизор Максим собирается на ужине сэкономить – для этого ему понадобятся просроченные конфискаты, купленные за копейки.

За 9 копеек я купил красную рыбу, икру и колбасу,
– ошеломит признанием Максим.

Не пропустите секреты экономии, о которых вы не знали!

Звана вечеря: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020) / пресс-служба канала СТБ

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Эксцентричный фермер, экс-травести-дива, Артем планирует использовать в приготовлении блюд только натуральные ингредиенты. Среди деликатесов со двора будет один весьма неожиданный!

Звана вечеря: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020) / пресс-служба канала СТБ

Окажется среди героев есть и веган – травница Юля. Ради победы девушка готова пойти на крайне опасные эксперименты…

У меня будет шаманский ужин. Собираюсь использовать мухоморы,
– поделится героиня.

Звана вечеря: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020) / пресс-служба канала СТБ

После трапезы конкуренты оценят еду, гостеприимство и концепцию вечера от 1 до 10. И в конце концов сами определят победителя, который получит денежный приз!

Смотрите премьерный выпуск шоу «Звана вечеря» в эту субботу, 25 июля в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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