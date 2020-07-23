Павел Зибров устроил шоу прямо на железнодорожной станции

23 июля 2020 12:20 Юлия Крутиева
Павел Зибров устроил шоу прямо на железнодорожной станции
Певец Павел Зибров
пресс-служба канала Украина

Народный артист Украины Павел Зибров в утренний час-пик в изысканном белом костюме явился на железнодорожную станцию Бортничи, практически «парализовав» работу железнодорожников.

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Павел Зибров устроил настоящее шоу для пассажиров пригородных электричек и исполнил вместе с ними свой хит «Вуса-бренд». Пассажиры проезжающих поездов не отводили взгляд от представления, а те, кто выходил на остановке, присоединялись к исполнению любимой песни и танцам с фирменными чемоданами от Зиброва.

Павел Зибров устроил шоу прямо на железнодорожной станции / пресс-служба канала Украина

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Теперь каждый из них сможет увидеть себя по телевизору 24 августа в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!», которое покажет телеканал «Украина».

Артист признается, что безумно счастлив наконец-то выйти к людям и поделиться энергетикой, которая накопилась за время карантина.

Павел Зибров устроил шоу прямо на железнодорожной станции / пресс-служба канала Украина

За эти 4 месяца карантина я написал всего 2 песни, а это очень мало. Ведь для большинства артистов, такое время депрессивное, потому что артист – это сцена. Ты должен реализовать себя на сцене – публика, рампа, ты отдаешь энергетику и идет взаимообмен, – рассказал Павел Зибров. – Сейчас я счастлив, потому что много съемок, начинаются концерты – частные вечеринки, свадьбы, к тому же студийная работа – уже делаем несколько песен!

Павел Зибров устроил шоу прямо на железнодорожной станции / пресс-служба канала Украина

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Как сообщалось ранее, 24 августа телеканал «Украина» порадует зрителей грандиозным концертом «З Днем народження, Україно!». Шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Несколько дней назад состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, NK | Насти Каменских, Веры Брежневой и MONATIK. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Напомним,

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Павел Зибров концерты съемки канал Украина новости З Днем народження; Україно

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