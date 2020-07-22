Эмили Ратаковски внезапно кардинально сменила имидж

22 июля 2020 12:50 Юлия Крутиева
Эмили Ратаковски внезапно кардинально сменила имидж
Модель Эмили Ратаковски
instagram.com/emrata

Модель Эмили Ратаковски часто экспериментирует со своими образами. И это лето – не исключение.

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Однако в этом году Эмили Ратаковски решилась покрасить свои влосы. До этого модель гордилась тем, что никогда не меняла цвет своих волос. Перекраситься в блондинку, девушке нужно было, чтобы стать лицом косметического бренда.

Модель Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata
Однако в таком образе Ратаковски долго не оставалась. На днях 29-летняя модель опубликовала в своем Инстаграм селфи с новой прической.

На радость поклонникам звезда решила вернуть своим волосам «козырный» каштановый оттенок.

До свидания, блондиночка! Это было весело,
- написала Эмили.

Модель Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata
Напомним,  

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