Эмили Ратаковски внезапно кардинально сменила имидж
22 июля 2020 12:50
Модель Эмили Ратаковски
instagram.com/emrata
Модель Эмили Ратаковски часто экспериментирует со своими образами. И это лето – не исключение.
Эмили Ратаковски решилась покрасить свои влосы. До этого модель гордилась тем, что никогда не меняла цвет своих волос. Перекраситься в блондинку, девушке нужно было, чтобы стать лицом косметического бренда.Однако в таком образе Ратаковски долго не оставалась. На днях 29-летняя модель опубликовала в своем Инстаграм селфи с новой прической.Напомним,
Модель Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata
На радость поклонникам звезда решила вернуть своим волосам «козырный» каштановый оттенок.
До свидания, блондиночка! Это было весело,- написала Эмили.
Модель Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata