Настя Каменских восхитила образом в белом облегающем платье и украшениях из живых цветов
Обладательница роскошной фигуры, певица NK | Настя Каменских в который раз показала, что находится в прекрасной форме.
Я родилась в Киеве и безумно люблю родной город, но таким красивым увидела его впервые – все никак не хватало времени приехать сюда и прогуляться по мосту. А тут съемка в таком красивом месте. В который раз убеждаюсь, что мы живем в невероятной стране! – прокомментировала NK | Настя Каменских. – Сам номер получился очень трогательным, а потрясающие виды Киева наполнили его особенной праздничной атмосферой. Все подробности раскрыть не могу, но уверенна, вам понравится.
Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Несколько дней назад состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина в Харькове, Верки Сердючки на Крещатике, Веры Брежневой и MONATIK в одном из пляжных комплексов Киева. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.
Напомним,