Настя Каменских восхитила образом в белом облегающем платье и украшениях из живых цветов

Обладательница роскошной фигуры, певица NK | Настя Каменских в который раз показала, что находится в прекрасной форме.

Артистка NK | Настя Каменских приняла участие в съемках праздничного концерта канала «Украина» ко Дню Независимости, который выйдет в эфир 24 августа. Певица выступила на стеклянном мосту, откуда открывается роскошный вид на Левый берег Киева.

Я родилась в Киеве и безумно люблю родной город, но таким красивым увидела его впервые – все никак не хватало времени приехать сюда и прогуляться по мосту. А тут съемка в таком красивом месте. В который раз убеждаюсь, что мы живем в невероятной стране! – прокомментировала NK | Настя Каменских. – Сам номер получился очень трогательным, а потрясающие виды Киева наполнили его особенной праздничной атмосферой. Все подробности раскрыть не могу, но уверенна, вам понравится.

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина

Для съемки Настя выбрала достаточно скромный и в то же время эффектный наряд – белое силуэтное платье, которое повторяет изгибы ее соблазнительной фигуры. В качестве аксессуаров – пояс в тон платью, серьги с жемчугом и массивное украшение для волос из настоящих цветов. Высокая прическа в виде объемного пучка подчеркивает нежный образ Насти.

Певица исполнила свой хит «Обіцяю», а увидеть ее выступление зрители канала «Украина» смогут 24 августа в праздничном концерте «З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости Украины.

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Несколько дней назад состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина в Харькове, Верки Сердючки на Крещатике, Веры Брежневой и MONATIK в одном из пляжных комплексов Киева. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина

Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале «Украина»!

Напомним,