Настя Каменских в платье и на каблуках озадачила поклонников прыжком в бассейн ‒ видео
5 июля 2020 17:00
Катерина Даниленко
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram
Певица Настя Каменских решила позабавить фанатов неожиданным поступком.
Соцсеть TikTok набирает все больше популярности среди знаменитостей. Короткие вирусные ролики снимают как зарубежные звезды, так и украинские. К примеру, Настя Каменских
опубликовала видео, где в одежде, неожиданно для всех, прыгнула в бассейн.
Певица под музыку продефилировала к бассейну, постелила полотенце на воду и шагнула вперед. На звезде была не просто домашняя одежда, а коктейльное персиковое платье и босоножки на шпильке. Надо отметить, что бассейн в загородном доме исполнительницы оказался глубоким, прыгнув во весь рост, Настя с головой оказалась под водой.
Придумайте описание к этому видео,
‒ обратилась к поклонникам знаменитость.
Похоже, фолловеры в восторге от нового видео звезды, они радостно комментируют пост и предлагают свои забавные варианты: «Когда входишь во взрослую жизнь», «Когда повелась на слова бывшего», «Чумачее лето», «Проверка на трезвость», «Как я решаю свои проблемы».
Напомним,