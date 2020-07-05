Настя Каменских в платье и на каблуках озадачила поклонников прыжком в бассейн ‒ видео

5 июля 2020 17:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских в платье и на каблуках озадачила поклонников прыжком в бассейн ‒ видео
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Певица Настя Каменских решила позабавить фанатов неожиданным поступком.

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Соцсеть TikTok набирает все больше популярности среди знаменитостей. Короткие вирусные ролики снимают как зарубежные звезды, так и украинские. К примеру, Настя Каменских опубликовала видео, где в одежде, неожиданно для всех, прыгнула в бассейн.

Певица под музыку продефилировала к бассейну, постелила полотенце на воду и шагнула вперед. На звезде была не просто домашняя одежда, а коктейльное персиковое платье и босоножки на шпильке. Надо отметить, что бассейн в загородном доме исполнительницы оказался глубоким, прыгнув во весь рост, Настя с головой оказалась под водой.

Придумайте описание к этому видео,
‒ обратилась к поклонникам знаменитость.

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Похоже, фолловеры в восторге от нового видео звезды, они радостно комментируют пост и предлагают свои забавные варианты: «Когда входишь во взрослую жизнь», «Когда повелась на слова бывшего», «Чумачее лето», «Проверка на трезвость», «Как я решаю свои проблемы».

Напомним,

 

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