Елена Зеленская выписалась из больницы после борьбы с коронавирусом: болезнь позади
4 июля 2020 13:00
Первая леди Украины Елена Зеленская
социальная сеть Instagram
Спустя три недели лечения от COVID-19 супруга президента Украины Елена Зеленская выписалась из больницы.
Читайте такжеЗвезда сериала Папины дочки Мирослава Карпович отреагировала на волну угроз в свой адресПервая леди Украины Елена Зеленская в начале июня получила положительный тест на коронавирус. В первые дни она чувствовала себя хорошо, но уже спустя три дня была госпитализирована в больницу с высокой температурой и упадком сил. Женщина прошла трехнедельный курс лечения и поборола злой недуг.
Вчера Елена вернулась домой к семье, однако ее лечение продолжится в домашних условиях. Вирус оставил за собой последствия в виде двухсторонней пневмонии.
Олена здолала COVID-19! Нарешті сьогодні ввечері вся родина буде за одним столом,‒ написал президент Украины в своем Twitter.
Владимир Зеленский и Елена Зеленская / социальная сеть Instagram
Напомним,
- звезда сериала Спіймати Кайдаша Тарас Цымбалюк со своей девушкой снялись голыми в фотосессии.
- Татьяна Литвинова похвасталась шикарной фигурой, позируя на берегу моря в купальнике.