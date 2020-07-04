Елена Зеленская выписалась из больницы после борьбы с коронавирусом: болезнь позади

4 июля 2020 13:00 Катерина Даниленко
Елена Зеленская выписалась из больницы после борьбы с коронавирусом: болезнь позади
Первая леди Украины Елена Зеленская
социальная сеть Instagram

Спустя три недели лечения от COVID-19 супруга президента Украины Елена Зеленская выписалась из больницы.

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Первая леди Украины Елена Зеленская в начале июня получила положительный тест на коронавирус. В первые дни она чувствовала себя хорошо, но уже спустя три дня была госпитализирована в больницу с высокой температурой и упадком сил. Женщина прошла трехнедельный курс лечения и поборола злой недуг.

Вчера Елена вернулась домой к семье, однако ее лечение продолжится в домашних условиях. Вирус оставил за собой последствия в виде двухсторонней пневмонии.

Олена здолала COVID-19! Нарешті сьогодні ввечері вся родина буде за одним столом,
‒ написал президент Украины в своем Twitter.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская / социальная сеть Instagram

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Ранее сообщалось, что Владимир и их с Еленой дети также прошли тест на коронавирус. Ни у кого из них он не подтвердился.

Напомним,

 

 

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