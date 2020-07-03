Звезда сериала Спіймати Кайдаша Тарас Цымбалюк со своей девушкой снялись голыми в фотосессии

3 июля 2020 17:35 Юлия Крутиева
Звезда сериала Спіймати Кайдаша Тарас Цымбалюк со своей девушкой снялись голыми в фотосессии
Актер Тарас Цымбалюк
instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк решил эпатировать свою публику в Инстаграм.

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На своей странице в соцсети звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Крепостная" Тарас Цымбалюк опубликовал серию пикантных фотографий. На снимках актер позирует полностью обнаженным.

Решился на провокационную фотосъемку Тарас не один. В кадре Цымбалюк запечатлен со своей любимой девушкой.

Данные снимки актер опубликовал в честь годовщины отношений – пара вместе уже 2 года. Девушкой Тараса является профессиональный визажист, фотограф Тина Антоненко.

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В комментариях поклонники выразили свое восхищение красотой данных фото и отсутствием какой-либо пошлости. Также фолловеры отметили шикарные тела влюбленных, которые, к слову, тщательно следят за своей физической формой.

Напомним, 

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