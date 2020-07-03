Звезда сериала Спіймати Кайдаша Тарас Цымбалюк со своей девушкой снялись голыми в фотосессии
3 июля 2020 17:35
Юлия Крутиева
Актер Тарас Цымбалюк
instagram.com/taras.tsymbaliuk
Украинский актер Тарас Цымбалюк решил эпатировать свою публику в Инстаграм.
На своей странице в соцсети звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Крепостная" Тарас Цымбалюк
опубликовал серию пикантных фотографий. На снимках актер позирует полностью обнаженным.
Решился на провокационную фотосъемку Тарас не один. В кадре Цымбалюк запечатлен со своей любимой девушкой.
Данные снимки актер опубликовал в честь годовщины отношений – пара вместе уже 2 года. Девушкой Тараса является профессиональный визажист, фотограф Тина Антоненко.
В комментариях поклонники выразили свое восхищение красотой данных фото и отсутствием какой-либо пошлости. Также фолловеры отметили шикарные тела влюбленных, которые, к слову, тщательно следят за своей физической формой.
Напомним,