Внучка Софии Ротару в купальнике продемонстрировала изгибы своего тела

3 июля 2020 12:10 Юлия Крутиева
Внучка Софии Ротару в купальнике продемонстрировала изгибы своего тела
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко
instagram.com/iamsofiaeve

Лето в самом разгаре, и когда, как не сейчас, демонстрировать свою фигуру после длительного карантина.

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И если многие за это время набрали лишние килограммы, то этого точно не скажешь о внучке Софии Ротару. Соня Евдокименко может похвастаться шикарными формами.

Именно это и сделала девушка на фотографиях, которые опубликовала в своем Инстаграм. В кадре красотка позирует в купальнике на поляне, отдыхая с собачкой.

Соня Евдокименко позирует в купальнике / instagram.com/iamsofiaeve

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В комментариях подписчики Сони Евдокименко отметили, что кадры с фотосессии получились невероятно красивыми. Также и сама девушка не была обделена комплиментами.

Кто-то из фолловеров называл внучку Софии Ротару богиней своего романа, другие - Афродитой. Но все сошлись во мнении, что выглядит она прелестно и непревзойденно.

К слову, сейчас Соня находится в Украине. До конца лета она будет на родине, после чего вернется на учебу в Нью-Йорк.

Внучка Софии Ротару в купальнике продемонстрировала изгибы своего тела / instagram.com/iamsofiaeve

Напомним,

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