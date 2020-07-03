Внучка Софии Ротару в купальнике продемонстрировала изгибы своего тела
Лето в самом разгаре, и когда, как не сейчас, демонстрировать свою фигуру после длительного карантина.
Именно это и сделала девушка на фотографиях, которые опубликовала в своем Инстаграм. В кадре красотка позирует в купальнике на поляне, отдыхая с собачкой.
Кто-то из фолловеров называл внучку Софии Ротару богиней своего романа, другие - Афродитой. Но все сошлись во мнении, что выглядит она прелестно и непревзойденно.
К слову, сейчас Соня находится в Украине. До конца лета она будет на родине, после чего вернется на учебу в Нью-Йорк.
Напомним,