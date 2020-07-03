Лето в самом разгаре, и когда, как не сейчас, демонстрировать свою фигуру после длительного карантина.

И если многие за это время набрали лишние килограммы, то этого точно не скажешь о внучке Софии Ротару . Соня Евдокименко может похвастаться шикарными формами.

Именно это и сделала девушка на фотографиях, которые опубликовала в своем Инстаграм. В кадре красотка позирует в купальнике на поляне, отдыхая с собачкой.

Соня Евдокименко позирует в купальнике / instagram.com/iamsofiaeve

В комментариях подписчики Сони Евдокименко отметили, что кадры с фотосессии получились невероятно красивыми. Также и сама девушка не была обделена комплиментами.

Кто-то из фолловеров называл внучку Софии Ротару богиней своего романа, другие - Афродитой. Но все сошлись во мнении, что выглядит она прелестно и непревзойденно.

К слову, сейчас Соня находится в Украине. До конца лета она будет на родине, после чего вернется на учебу в Нью-Йорк.

Внучка Софии Ротару в купальнике продемонстрировала изгибы своего тела / instagram.com/iamsofiaeve

Напомним,