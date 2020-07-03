Татьяна Литвинова похвасталась шикарной фигурой, позируя на берегу моря в купальнике

Кулинар и ведущая Татьяна Литвинова дождалась отпуска.

Сидеть в Киеве звезда не захотела. Наслаждаться теплым морем и нежиться на солнышке Татьяна Литвинова отправилась в Одессу.

На своей странице в Инстаграм 45-летняя звезда уже успела опубликовать несколько фотографий с отдыха.

Татьяна Литвинова похвасталась шикарной фигурой / instagram.com/tanita_litvinova

Само собой не обошлось и без снимков в купальнике. Одним из самых пикантных оказалось фото, на котором звезда позирует в ярко-красном бикини, стоя в бунгало на фоне моря.

Мне кажется, что мы в чем-то вернулись в СССР стандарты. Острее всего это чувствуется в отношении отдыха. Ограничения в передвижении, отсутствие выбора, диктуют распространение недобросовестно оказываемых услуг. Те, кто следит за сториз, в курсе. Это когда люди и проекты «минутки» наживаются сиеминутно, не думая последствиях. Я хорошо помню ограничения и последствия того режима, хоть и была подростком, - пишет в комментариях под снимком Литвинова. - После любого действия, всегда наступает противодействие. А будет оно со знаком + или -, зависит от направленности действия. И еще, я долго думала - публиковать это фото или нет, а затем решила прощупать обстановку. Я за правду и естественность, если что. Говорите, что думаете?

Кулинар Татьяна Литвинова на отдыхе / instagram.com/tanita_litvinova

В ответ фолловеры звезды поделились своими мнениями касательно отдыха в Украине, а также расхвалили ее замечательную фигуру.

Напомним,