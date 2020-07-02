Мой мужчина, моя женщина: канал СТБ снимает новый сериал с участием Ксении Мишиной

2 июля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Мой мужчина, моя женщина: канал СТБ снимает новый сериал с участием Ксении Мишиной
Мой мужчина, моя женщина: канал СТБ снимает новый сериал с участием Ксении Мишиной
пресс-служба канала СТБ

Стартовали съемки новой остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films для телеканала СТБ, премьера которого состоится осенью 2020 года. Съемки 12-серийного проекта будут проходить в Киеве.

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По сюжету мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» по вине Павла сгорает дом его клиента Сергея, сам он серьезно травмируется. Чтобы оплатить долг и спасти мужа от тюремного срока, Вера становится суррогатной матерью для бездетных Олега и Татьяны. Родив, и с болью в душе отдав ребенка, Вера узнает, что Татьяна умерла. Олег умоляет Веру стать для дочки няней и на время переехать к нему.

Это история о самопожертвовании и настоящей любви, что, безусловно, оценят зрительницы. Сериал также «зацепит» и мужчин. Предстоящий съемочный период предполагает несколько сцен с участием каскадеров, у нас будут масштабные экшны, - комментирует режиссер-постановщик Сергей Толкушкин. - И еще одна непростая, но очень яркая сцена - это драка в баре. К тому же, очень жесткая драка, где будет крушиться мебель, герои будут перепрыгивать через столы и огревать друг друга стульями по спине. Так что, надеемся, зрителю не придется скучать.

Мой мужчина, моя женщина: канал СТБ снимает новый сериал с участием Ксении Мишиной / пресс-служба канала СТБ
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«Мой мужчина, моя женщина» - это сериал про женщин, которых очень много в нашей стране. Они живут по инерции – как сложилось, так и живут. Они уверяют себя, что счастливы, даже если это не так. И как обычно, не было бы любви и счастья, если бы не случилось несчастье. Эта история про людей, которые встретились благодаря несчастному случаю и ожили. Увидели мир под другим углом и все заиграло красками.

В главных ролях: Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Людмила Загорская, Ксения Мишина, Павел Сова, Оксана Жданова, Екатерина Гулякова, Игорь Петрусенко.

Напомним, 

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