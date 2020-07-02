Злата Огневич раздела парня в своем клипе «Гола правда»

Певица Злата Огневич презентовала финальный эпизод трилогии «История моей любви» под названием «Гола правда».

Экстремальный клип был снят совсем в новом для певице формате. Специально для этого клипа Злате Огневич пришлось научиться водить машину и сесть на специальную диету.

Для съемок клипа мне пришлось научиться водить автомобиль, так как в автошколе я не училась. Ездила с водителем по ночному Киеву, по-тихоньку привыкала к авто, - поделилась певица. - Поэтому все кадры, которые вы увидите в клипе за рулем – это все я, никаких каскадеров мы не привлекали. Во время съемок случилась достаточно аварийная ситуация, в одном кадре я чуть не розбила свой автомобиль.

Певица Злата Огневич / пресс-служба

«Гола правда» - это история про художницу Злату Огневич, которая похитила парня и рисует его психологический портрет. Парень с легкостью относится к девушкам и ни о чем не заморачиваться. Певица хочет чтобы каждая девушка смогла перенять его легкость.

Чудо состоит в том, что нужно легко относиться к жизни, играя, даже когда возникают сложные ситуации, не забывая про чувство юмора. Похитила на стоянке и привезла домой, делала с ним все, что мне придет в голову, а потом наигралась этим парнем, как он когда-то наигрался мной и отпустила, - комментирует Злата Огневич. - Это такая комедийная история, думаю много девушек увидят в этом клипе себя и возможно кто-то даже решит похитить парня, чтобы показать ему какой должна быть жизнь.

Певица Злата Огневич / пресс-служба

Съемки клипа «Гола правда» длились 4 дня. Режиссером работы стал Валерий Погонский (Val Gonskiy). Это уже вторая совместная работа, первая – видеоработа на трек «Беги» из трилогии «История моей любви».

Мне так понравилось работать с Валерой, понравилось именно то, как он видит кадр, что мы решили продолжать снимать видео. И я думаю, что этот творческий тандем возник надолго,

- говорит Злата.

Напомним,