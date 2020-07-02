Злата Огневич раздела парня в своем клипе «Гола правда»
2 июля 2020 14:00
Певица Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich
Певица Злата Огневич презентовала финальный эпизод трилогии «История моей любви» под названием «Гола правда».
Злате Огневич пришлось научиться водить машину и сесть на специальную диету.
Для съемок клипа мне пришлось научиться водить автомобиль, так как в автошколе я не училась. Ездила с водителем по ночному Киеву, по-тихоньку привыкала к авто, - поделилась певица. - Поэтому все кадры, которые вы увидите в клипе за рулем – это все я, никаких каскадеров мы не привлекали. Во время съемок случилась достаточно аварийная ситуация, в одном кадре я чуть не розбила свой автомобиль.
Певица Злата Огневич / пресс-служба
Чудо состоит в том, что нужно легко относиться к жизни, играя, даже когда возникают сложные ситуации, не забывая про чувство юмора. Похитила на стоянке и привезла домой, делала с ним все, что мне придет в голову, а потом наигралась этим парнем, как он когда-то наигрался мной и отпустила, - комментирует Злата Огневич. - Это такая комедийная история, думаю много девушек увидят в этом клипе себя и возможно кто-то даже решит похитить парня, чтобы показать ему какой должна быть жизнь.
Певица Злата Огневич / пресс-служба
Мне так понравилось работать с Валерой, понравилось именно то, как он видит кадр, что мы решили продолжать снимать видео. И я думаю, что этот творческий тандем возник надолго,- говорит Злата. Напомним,