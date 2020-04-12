Злата Огневич о ненависти соседей на карантине: Что я там только не делаю
12 апреля 2020 12:00
Певица Злата Огневич
социальная сеть Instagram
Жить в одном доме с артисткой ‒ дело нелегкое.
Злата Огневич призналась, что нередко получает жалобы от своих соседей по многоэтажному дому. Их очень беспокоят ее репетиции в домашних условиях. Знаменитость ежедневно поет и играет на музыкальных инструментах.
Думаю, они меня проклинают. Потому что иногда они ко мне стучатся, когда я пою и играю. Они говорят: «Пожалуйста, перестаньте это делать»,– делится Злата.
Девушка не обижается на них, ведь сама понимает, что причиняет людям дискомфорт:
Даже если бы я была соседкой Златы Огневич, я бы ее возненавидела за то, что она каждый день поет. Я же там и академические арии пою и распеваюсь, и играю. Что я там только не делаю.
Я не влезла в любимые джинсы! Да, после трех недель карантина. И я так себе говорю: «Злата, мы ходим мимо холодильника»,– рассказала исполнительница.
Напомним,
- MamaRika впервые рассказала о кризисе в отношениях: Меня все не устраивало.
- Мадонна потеряла в один день трех близких людей: 10 из 10 по шкале боли.