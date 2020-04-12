Злата Огневич о ненависти соседей на карантине: Что я там только не делаю

12 апреля 2020 12:00 Катерина Даниленко
Злата Огневич о ненависти соседей на карантине: Что я там только не делаю
Певица Злата Огневич
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Жить в одном доме с артисткой ‒ дело нелегкое.

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Украинская певица Злата Огневич призналась, что нередко получает жалобы от своих соседей по многоэтажному дому. Их очень беспокоят ее репетиции в домашних условиях. Знаменитость ежедневно поет и играет на музыкальных инструментах.

Думаю, они меня проклинают. Потому что иногда они ко мне стучатся, когда я пою и играю. Они говорят: «Пожалуйста, перестаньте это делать»,
– делится Злата.

Девушка не обижается на них, ведь сама понимает, что причиняет людям дискомфорт:

Даже если бы я была соседкой Златы Огневич, я бы ее возненавидела за то, что она каждый день поет. Я же там и академические арии пою и распеваюсь, и играю. Что я там только не делаю.

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Кроме того, Огневич рассказала, что карантин «портит» ее фигуру. За три недели пребывания дома артистка поправилась на два килограмма и не влезла в любимые джинсы. Сейчас Огневич ходит в магазин лишь за гречкой. А после карантина планирует ездить на велосипеде.

Я не влезла в любимые джинсы! Да, после трех недель карантина. И я так себе говорю: «Злата, мы ходим мимо холодильника»,
– рассказала исполнительница.

Напомним,

 

 

 

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