Мадонна потеряла в один день трех близких людей: 10 из 10 по шкале боли

11 апреля 2020 14:00 Катерина Даниленко
Мадонна потеряла в один день трех близких людей: 10 из 10 по шкале боли
Певица Мадонна
социальная сеть Instagram

Артистка ошеломила признанием.

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В жизни певицы Мадонны сейчас нелегкий период. Пандемия беспощадно лишает жизни дорогих ей людей. Об этом 61-летняя знаменитость призналась в очередном видеодневнике, которые регулярно публикует в своем микроблоге.

В этот раз исполнительница рассказала поклонникам, что 9 апреля не стало сразу троих ее близких людей. За сутки скончались от коронавируса ее двоюродный брат, охранник и диджей Орландо Пуэрт, с которым Мадонна дружила и делала ремиксы на свои песни.

Не все дни могут быть хорошими. Я не спала прошлой ночью ни минуты, а сегодня полностью разбита. 10 из 10 по шкале боли, я хочу покинуть свое тело. За последние 24 часа я потеряла троих человек: своего двоюродного брата, охранника и Орландо Пуэрта, который делал ремиксы на мою музыку и помогал ей попадать в танцевальные чарты. Он очень важный человек в моей жизни. Это повлияло на настроение. Сегодня был плохой день, с меня хватит,
‒ заявила певица.

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Поп-дива также утверждает, что карантинные будни даются ей нелегко. Ее эмоциональное состояние крайне подавленное, домочадцы, отсутствие концертов и тренировок ее откровенно раздражают.

Если мой сын еще раз скажет, что у меня сломано бедро, я могу взорваться. Если кто-то часто говорит, что ты сломан, ты начинаешь так себя чувствовать,
‒ добавила исполнительница.

Напомним,

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