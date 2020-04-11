Мадонна потеряла в один день трех близких людей: 10 из 10 по шкале боли
Артистка ошеломила признанием.
В этот раз исполнительница рассказала поклонникам, что 9 апреля не стало сразу троих ее близких людей. За сутки скончались от коронавируса ее двоюродный брат, охранник и диджей Орландо Пуэрт, с которым Мадонна дружила и делала ремиксы на свои песни.
Не все дни могут быть хорошими. Я не спала прошлой ночью ни минуты, а сегодня полностью разбита. 10 из 10 по шкале боли, я хочу покинуть свое тело. За последние 24 часа я потеряла троих человек: своего двоюродного брата, охранника и Орландо Пуэрта, который делал ремиксы на мою музыку и помогал ей попадать в танцевальные чарты. Он очень важный человек в моей жизни. Это повлияло на настроение. Сегодня был плохой день, с меня хватит,‒ заявила певица.
Если мой сын еще раз скажет, что у меня сломано бедро, я могу взорваться. Если кто-то часто говорит, что ты сломан, ты начинаешь так себя чувствовать,‒ добавила исполнительница.
Напомним,