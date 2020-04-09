Солистка группы KAZKA рассказала про своего парня-иностранца: Сестре не нравятся мои "хахали"
В прошлом году Александра Зарицкая рассказывала, что встречается с иностранцем. Но в программе Ранок з Україною Саша призналась, что сейчас для нее на первом месте работа, поэтому с парнем она уже почти не общается.
Он не то, что прям иностранец. Он говорит на русском, – рассказала Зарицкая. – Просто не понимает украинский вообще и песни тоже. Когда мы познакомились, он не знал, кто я. Это произошло на музыкальном фестивале. Очень классно мы провели время, а затем ввели встречи не в Украине.
Иначе никак не может быть, потому что моя семья – это я. Моей сестре Диане никто не нравится из моих «хахалей».
Младшая сестра певицы Диана, которая пришла на интервью вместе с Сашей, говорит: не почувствовала, что этот человек будет с сестрой долго.
Рядом с ней должен быть мужчина, который будет относиться с пониманием и в первую очередь воспринимать Сашу настоящей, любить такой, какая она есть. Очень трудно найти человека, с которым ты будешь чувствовать себя столь же комфортно, как со своими родными,– добавила 19-летняя сестра Александры Зарицкой.
Напомним,