Солистка группы KAZKA рассказала про своего парня-иностранца: Сестре не нравятся мои "хахали"

В прошлом году Александра Зарицкая рассказывала, что встречается с иностранцем. Но в программе Ранок з Україною Саша призналась, что сейчас для нее на первом месте работа, поэтому с парнем она уже почти не общается.

Когда пара познакомилась, парень не знал, что Саша – певица. Они весело проводили время вдвоем и встречались за рубежом.

Он не то, что прям иностранец. Он говорит на русском, – рассказала Зарицкая. – Просто не понимает украинский вообще и песни тоже. Когда мы познакомились, он не знал, кто я. Это произошло на музыкальном фестивале. Очень классно мы провели время, а затем ввели встречи не в Украине.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Но на данный момент у Саши на первом месте работа. Девушка с парнем уже почти не общается. Для певицы важно, чтобы ее избранника одобрила вся семья.

Иначе никак не может быть, потому что моя семья – это я. Моей сестре Диане никто не нравится из моих «хахалей».

Младшая сестра певицы Диана, которая пришла на интервью вместе с Сашей, говорит: не почувствовала, что этот человек будет с сестрой долго.

Рядом с ней должен быть мужчина, который будет относиться с пониманием и в первую очередь воспринимать Сашу настоящей, любить такой, какая она есть. Очень трудно найти человека, с которым ты будешь чувствовать себя столь же комфортно, как со своими родными,

– добавила 19-летняя сестра Александры Зарицкой.

Напомним,