Холостяк-10: как создавались образы участниц для самой необычной Церемонии роз

9 апреля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: как создавались образы участниц для самой необычной Церемонии роз
Холостяк-10: как создавались образы участниц для самой необычной Церемонии роз
пресс-служба

В 5 выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк-10» образы участниц заслуживают особого внимания, ведь все девушки приложили руку к созданию своих нарядов.

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Холостячки сами рисовали изображения, которые потом украсили их платья. Стилист Елена Савченко рассказала, как реализовывалось подобное творческое решение, и какие идеи воплощали участницы.

Рисунок на ткани задавал модель платья, ведь каждый был особенным! – рассказала Елена. – Каждый выражал чувства конкретной девушки. Для меня важно показать красоту и индивидуальность наших участниц, так что все особенности были учтены. Я крутила и фиксировала ткань прямо на девочках, выбирая самое лучшее использование цветовых пятен. Вместе решали, что «продемонстрировать».

Вика / пресс-служба канала СТБ
Более того, некоторые девушки не только создали принты для будущих нарядов, но и предложили свои варианты фасонов платьев.

Аня, например, сразу принесла эскиз и даже сама сшивала рукава для платья. А Кристина пришла уже с закрученной на себе тканью. Оставалось только закрепить ее на фигуре. – поделилась стилист. – Для мейка, причесок и платьев девяти участниц целого дня оказалось мало (улыбается). Редактора помогали утюжить «живопись», гримеры вытворяли свои чудеса.... Это была самая необычная Церемония на моей памяти! И, без сомнений, самая любимая.

Настя / пресс-служба канала СТБ
В социальной сети участница Аня посвятила своему образу пост:

Это один из моих фаворитов по образам, потому что больше всего на свете я люблю созидать что-либо своими руками. Помимо того, что принт сделан мной с помощью тайской техники эмбру, так ещё сам дизайн платья создан по моему эскизу и реализован благодаря нашему стилисту. Рукава, кстати, я сама шила, пока остальных девочек красили наши феи грима и причёсок. Финальный образ превзошёл все ожидания и это платье для меня теплая память.

Аня / пресс-служба канала СТБ
Кристина также отметила свой наряд:

Я стала возле зеркала и начала крутить в разные стороны ткань, сделала зарисовку в своем ежедневнике, изобразив, как вижу платье, и что бы мне хотелось. Заколола невидимками и со счастливым лицом забежала к стилистам. Меня только поддержали и уже на мне мы подшивали будущий наряд. Основная идея платья – море. Глубина моих чувств и эмоций по отношению к Максу. Шлейф на плече означал волну. Ну и, разумеется, я хотела показать Холостяку свои стройные ножки, поэтому сомнений не было – платье будет коротким.

Кристина / пресс-служба канала СТБ
Алина тоже прокомментировала свой образ в социальной сети:

Я сама сделала узоры на ткани и придумала дизайн костюма. Спасибо Лене, которая это все подшила.

Алина / пресс-служба канала СТБ
В каких образах девушки появятся на шестой Церемонии роз и самое главное – как будут развиваться их отношения с Максом – узнайте в эту пятницу, 10 апреля, в 19:00 в романтическом реалити «Холостяк-10» на СТБ. 

Оля / пресс-служба канала СТБ

Дана / пресс-служба канала СТБ

Даша / пресс-служба канала СТБ

Напомним,

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