Сергей Притула признался, почему отказывается питаться на работе
Ведущий шоу Нового канала «СуперИнтуиция» признался, что на работе не ест.
Спитайте в адміністраторів, чи я їм на зйомках? Вони скажуть, що Притула не їсть, – рассказал за кулисами шоу «СуперИнтуиция» Сергей. – Завжди незручно почувався, коли всій знімальний групі привозять на обід звичайний кейтерінг у простих пластикових лоточках: пюрешка, гречка, котлетка, салат з капусти. А «зіркам» окремий – з ресторану на великих підносах з тарілками. Розумію, що в усіх тих «зірок» є свої побутові райдери, де, мабуть, чітко зазначено, що вони на зйомках не бажають їсти гречку. Та коли ти частинка колективу, якось не хочеться, щоб люди на тебе дивилися, ніби ти вириваєшся за його межі. Навіть у таких дрібницях, як от що поїсти. Ще за часів, коли я обідав між зйомками, їв з усіма з пластикових лоточків. Але останніх років вісім на зйомках не харчуюсь, адже щойно поїм, одразу засинаю. Артист на знімальному майданчику має бути голодним (сміється)!
Видимо, такая тактика ведущего хорошо срабатывает. Ведь ярче его и гостей на шоу «СуперИнтуиция» только софиты. В этом вы можете убедиться лично каждую среду в 19:00 на Новом канале.
Напомним,