Олег Винник приоткрыл завесу театрального прошлого и обнародовал уникальные кадры

Олег Винник - артист, покоривший сердца миллионов, приоткрыл завесу своего прошлого и начал знакомить поклонников с периодом жизни, неизвестным ранее.

В своих социальных сетях певец поделился архивными фото и видео, которые иллюстрируют его сценическую деятельность в Германии, Австрии, Швейцарии, как исполнителя титульных ролей известных мировых мюзиклов. Первый ролик Олег Винник опубликовал в качестве сюрприза ко Всемирному дню театра – отрывок из мюзикла «Отверженные» (Вена, 2003 г.).

Олег Винник/ Отверженные / Пресс-служба Олега Винника

На днях подписчики Олега увидели второй эпизод из мюзикла «Отверженные», запечатленный в Бад-Херсфельде в 2007 году.

Прочитав ваши комментарии под фото и видео из мюзиклов, я понял, что пришло время поближе познакомить вас со своим театральным прошлым, – подписал видео артист. – Многие годы я посвятил европейской театральной сцене, зрители видели меня в разных образах, более пятиста раз я выходил на сцену в роли Жана Вальжана.

Именно роль Жана Вальжана стала настоящим прорывом для молодого исполнителя, покорившего европейскую сцену. Талант и трудолюбие артиста заслужили высокие оценки со стороны театральных критиков и музыкальных обозревателей, восторженные отзывы на страницах профессиональных журналов, известных музыкальных изданий. И наконец – всеобщее признание публики возвели Винника на вершину иерархии ведущих солистов мира мюзиклов. По версии журнала «Da Capo» Олег был признан «новым грандиозным голосом года». Сэр Камерон Макинтош, самый влиятельный и успешный продюсер мировых мюзиклов, назвал Олега Винника «лучшим Жаном Вальжаном в 30-ти летней истории мюзикла».

Олег Винник/Элизабет / Пресс-служба Олега Винника

Пользователи соцсетей оставили много восторженных отзывов, увидев любимого певца в непривычном для них амплуа, и выразили свои пожелания лицезреть Винника в современном мюзикле. Среди подписчиков немало почитателей театрального таланта артиста из Австрии и Германии.

«Представить сложно сколько сил и труда Вы вложили, выглядит завораживающе. Вот бы посмотреть вживую, не даром мюзикл признан во всем мире!!!»;

«Безупречно! От голоса и самого действия дух захватывает, непривычно как-то увидеть Вас в таком образе, действительно талантливый человек талантлив во всем!»;

«Я впечатлена. Невероятное исполнение, актерское мастерство, непревзойдённый голос. Я увидела совсем другого Олега, и Он мне также по душе», – пишут фолловеры.

Отметим, что в период с 1999 по 2008 год Олег Винник получил широкую известность в Германии, Австрии и Швейцарии под сценическим именем OLEGG. За его плечами роли во всемирно известных мюзиклах «Нотр-Дам де Пари», «Титаник», «Отверженные, «Элизабет».

Напомним,