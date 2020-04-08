Від пацанки до панянки-4: участница на память о проекте набила тату на всю ключицу

8 апреля 2020 23:30 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участница на память о проекте набила тату на всю ключицу
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Сабина Шейко выбыла из проекта одной из первых, но останавливаться на пути к новой жизни она не намерена.

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В ее сердце глубоко засели слова, которые преподаватели сказали ей, когда она покидала Школу леди: «Никогда не отказывайся от своей мечты».

Чтобы навсегда запечатлеть в памяти участие в «Від пацанки до панянки» и напутствие наставников, девушка сделала тату на ключице. Фото с новой наколкой она опубликовала в своем Instagram, коротко подписав: «Посвящаю тату нашему проекту «От пацанки до панянки».

Татуировка символизирует то, что я «загублена», – поделилась с Новым каналом Сабина Шейко. – Я нахожусь в поиске своего пути и жизненного ориентира. И благодарна проекту за эти правильные мысли. Раньше я о таком и не подумала бы, меня все устраивало. Надо отдать должное преподавателям, это прекрасные и мудрые женщины. Да и без девочек не было бы моей трансформации. Это тату сделано, как напоминание обо всем, что со мной происходило. Оно не даст сбиться с курса на новую жизнь.

Від пацанки до панянки 4 сезон участница Сабина Шейко / пресс-служба Нового канала
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Теперь на ключице экс-участницы «Від пацанки до панянки» красуется татуировка в виде цветущей вишни. С небольшим, но очень символичным видоизменением. На месте стебля растения каллиграфически выведено слово «загублена», что перекликается с хэштегом, под которым на Новом канале выходит четвертый сезон «Пацанок».

Когда я выбирала эскиз, случайно наткнулась на эти цветы. И подумала о том, что будет круто посвятить тату проекту, – рассказала Сабина. – От себя я добавила надпись «загублена». Никак не могла определиться, где ее разместить. Рассматривала варианты над цветами или же под ними. Но потом подумала, что стебель в цветке – это его основа, которая дает направление и силу роста. Поэтому вставила надпись на его место. Получилось очень символично.

Від пацанки до панянки-4: участница на память о проекте набила тату на всю ключицу / пресс-служба Нового канала
Новые выпуски «Від пацанки до панянки-4» смотри по понедельникам в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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