Від пацанки до панянки-4: участница на память о проекте набила тату на всю ключицу
Сабина Шейко выбыла из проекта одной из первых, но останавливаться на пути к новой жизни она не намерена.
Чтобы навсегда запечатлеть в памяти участие в «Від пацанки до панянки» и напутствие наставников, девушка сделала тату на ключице. Фото с новой наколкой она опубликовала в своем Instagram, коротко подписав: «Посвящаю тату нашему проекту «От пацанки до панянки».
Татуировка символизирует то, что я «загублена», – поделилась с Новым каналом Сабина Шейко. – Я нахожусь в поиске своего пути и жизненного ориентира. И благодарна проекту за эти правильные мысли. Раньше я о таком и не подумала бы, меня все устраивало. Надо отдать должное преподавателям, это прекрасные и мудрые женщины. Да и без девочек не было бы моей трансформации. Это тату сделано, как напоминание обо всем, что со мной происходило. Оно не даст сбиться с курса на новую жизнь.
Когда я выбирала эскиз, случайно наткнулась на эти цветы. И подумала о том, что будет круто посвятить тату проекту, – рассказала Сабина. – От себя я добавила надпись «загублена». Никак не могла определиться, где ее разместить. Рассматривала варианты над цветами или же под ними. Но потом подумала, что стебель в цветке – это его основа, которая дает направление и силу роста. Поэтому вставила надпись на его место. Получилось очень символично.
Напомним,