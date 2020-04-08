13 апреля в 17:10 на «1+1» состоится премьера нового турецкого сериала «Ветер любви» со звездами «Великолепного века. Новая правительница» и «Невесты из Стамбула» в главных ролях.

Мелодрама была создана по мотивам бестселлера турецкой писательницы Сюмейе Коч, а за возможность экранизировать ее роман соревновались сразу несколько крупнейших в Турции телекомпаний. Премьера сериала в Турции состоялась недавно, новые серии все еще выходят в эфир на турецком телеканале ATV, однако увлекательный сюжет мелодрамы уже успел завоевать любовь зрителей.

Ветер любви: известна дата премьеры турецкой мелодрамы на 1+1 / пресс-служба

События разворачиваются вокруг древней вражды семей Асланбей и Шадоглу. Миран Асланбей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азизе приложила все усилия, чтобы целью жизни внука стала месть Хазару Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана. Воплотить план мести мужчина решает с помощью нежных чувств, влюбив в себя красавицу Рейян, дочь Хазара. Но он даже не подозревает, что вскоре сам безумно полюбит девушку. Главных героев ждут сложные испытания: двоюродная сестра Рейян также влюбится в Мирана и приложит все усилия, чтобы завоевать его сердце. А за чувства Рейян будет бороться племянник ее отца.

Ветер любви: известна дата премьеры турецкой мелодрамы на 1+1 / пресс-служба

Главные роли в сериале «Ветер любви» исполняют турецкие актеры Акын Акынозю, Эбру Шахин, Айда Аксель, Серхат Тутумлуер, Илай Эркок и Ахмет Тансу Ташанлар.

Отметим, сериалы турецкого производства уже давно стали популярными среди зрителей «1+1», захватывая историями о борьбе за правду и любовь. И уже совсем скоро герои новой мелодрамы «Ветер любви» дополнят перечень любимых телеперсонажей, как Хбррем и султан Сулейман из «Великолепного века» и Озджан Дениз и Аслы Энвер из «Невесты из Стамбула».

Станет ли любовь сильнее за жажду мести, и с кем в конце объединят свои судьбы Миран и Рейян, смотрите в новой турецкой истории «Ветер любви» уже с 13 апреля в 17:10 на «1+1».

Напомним,