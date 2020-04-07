Від пацанки до панянки-4: участницы реалити запали на "деда"

Эксклюзив 7 апреля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участницы реалити запали на
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Героиням реалити Нового канала предложили сыграть в американский футбол. Но вместо того, чтобы слушать правила, они кокетничали с тренером.

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Один из лучших и действенных способов избавиться от негатива – это занятия спортом. Поэтому вместо того, чтобы размахивать кулаками, «пацанкам» предложили выпустить пар на футбольном поле. А заодно и проверить, насколько ученицы Школы леди умеют работать в команде.

Со мной должны были играть, Катя Большакова, у которой сломана рука, и Вика #Синяк Кошутина, которую ветром сдувает, – перечисляет Катя #Канарейка Устинова. – Вот такая команда...

Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020) / пресс-служба Нового канала

Ну куда мне играть в американский футбол, – возмутилась Вика #Синяк. – Вы серьезно? Вы меня видели?

Не всех «пацанок» огорчило предложение побегать с мячом – некоторые получили от игры огромное удовольствие. А кто-то больше заинтересовался тренером, чем игрой.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020) / пресс-служба Нового канала

Из правил я поняла следующее, – рассказывает участница реалити Нового канала Влада Роговенко. – У кого мяч – того нужно завалить. А остальное даже не слушала. Потому что меня больше интересовал тренер. Их было двое. Но мне понравился тот, у которого на свитшоте было написано «Дед». Очень красивый парень.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020) / пресс-служба Нового канала

Мне понравилась игра, – говорит еще одна «пацанка», Евгения #Батюшка Мазур. – Можно законно и по правилам выражать свою агрессию.

Как в будущем девушки будут бороться со злостью – с помощью кулаков или спорта? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале! 

Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020) / пресс-служба Нового канала

Напомним, 

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