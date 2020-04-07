Від пацанки до панянки-4: участницы реалити запали на "деда"
Героиням реалити Нового канала предложили сыграть в американский футбол. Но вместо того, чтобы слушать правила, они кокетничали с тренером.
Со мной должны были играть, Катя Большакова, у которой сломана рука, и Вика #Синяк Кошутина, которую ветром сдувает, – перечисляет Катя #Канарейка Устинова. – Вот такая команда...
Ну куда мне играть в американский футбол, – возмутилась Вика #Синяк. – Вы серьезно? Вы меня видели?
Не всех «пацанок» огорчило предложение побегать с мячом – некоторые получили от игры огромное удовольствие. А кто-то больше заинтересовался тренером, чем игрой.
Из правил я поняла следующее, – рассказывает участница реалити Нового канала Влада Роговенко. – У кого мяч – того нужно завалить. А остальное даже не слушала. Потому что меня больше интересовал тренер. Их было двое. Но мне понравился тот, у которого на свитшоте было написано «Дед». Очень красивый парень.
Мне понравилась игра, – говорит еще одна «пацанка», Евгения #Батюшка Мазур. – Можно законно и по правилам выражать свою агрессию.
Как в будущем девушки будут бороться со злостью – с помощью кулаков или спорта? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале!
Напомним,