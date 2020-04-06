Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)

6 апреля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)
пресс-служба Нового канала

В понедельник, 6 апреля, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск нового сезона реалити «Від пацанки до панянки-4».

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После перерыва длиной в два года на Новый канал возвращается нашумевшее реалити «Від пацанки до панянки». 15 оторв пришли на проект, чтобы изменить свою жизнь. И Новый канал дает им последний шанс! Четвертый сезон – сезон #Загублені. Найти, узнать и полюбить себя – главная задача девушек на проекте.

Восьмой выпуск реалити «Від пацанки до панянки-4» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

Испанский стыд, или как пацанки отрывались в страстном фламенко. Від пацанки до панянки. Сезон 4. Выпуск 8. Часть 1

Свидание Клеопатр и Цезаря превратилось в мордобой девушек! Від пацанки до панянки. Сезон 4. Выпуск 8. Часть 2

Американский футбол со привкусом ухаживаний и секретная миссия на прийоме иностранцев. Від пацанки до панянки. Сезон 4. Выпуск 8. Часть 3

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