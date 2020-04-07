Сестра Жанны Фриске в день рождения племянника поделилась серией фотоснимков с ним
7 апреля 2020 23:00
Наталья Фриске
instagram.com/friske_natalia
Сегодня сыну телеведущего Дмитрия Шепелева и покойной певицы Жанны Фриске – Платону – исполнилось 7 лет.
Жанны Фриске Наталья решила опубликовать на своей странице в Инстаграм серию фотографий Платона. Публикацию женщина сопроводила трогательным поздравлениям мальчика.
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева / instagram.com/friske_natalia
Мой маленький принц, 7 лет назад ты появился на это свет, ты пришёл к нам в светлый праздник Благовещения, мы тебя все очень ждали. Я помню когда первый раз увидела тебя, когда ты ещё сидел в животе у мамочки, и услышала как бьется твоё сердечко - я плакала от счастья, это был волшебный момент, и когда мне позвонили и сказали что ты родился, счастью не было предела. Маленький мой, хочу тебе пожелать, чтобы ты был здоров, хочу чтобы ты хорошо учился, чтобы у тебя все получалось, чтобы тебя окружали только добрые и искренние люди, чтобы ты не знал зла и печали. Знай мой любимый, мы тебя любим, и очень тебя ждем. Я верю, что наступит тот день, когда ты все поймёшь, и придешь к нам, а мы наберемся терпения, и будем тебя ждать. С днём рождения, Платоша. Твои дедушка Вова, бабушка Оля и тетя Наташа.
Наталья Фриске и Платон / instagram.com/friske_natalia
Платон Шепелев / instagram.com/friske_natalia
Наталья Фриске с племянником / instagram.com/friske_natalia
Платон / instagram.com/friske_natalia
Платон / instagram.com/friske_natalia
Напомним,