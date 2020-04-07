Сестра Жанны Фриске в день рождения племянника поделилась серией фотоснимков с ним

7 апреля 2020 23:00 Юлия Крутиева
Сестра Жанны Фриске в день рождения племянника поделилась серией фотоснимков с ним
Наталья Фриске
instagram.com/friske_natalia

Сегодня сыну телеведущего Дмитрия Шепелева и покойной певицы Жанны Фриске – Платону – исполнилось 7 лет.

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В день рождения любимого племянника сестра Жанны Фриске Наталья решила опубликовать на своей странице в Инстаграм серию фотографий Платона. Публикацию женщина сопроводила трогательным поздравлениям мальчика. 
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева / instagram.com/friske_natalia

Мой маленький принц, 7 лет назад ты появился на это свет, ты пришёл к нам в светлый праздник Благовещения, мы тебя все очень ждали. Я помню когда первый раз увидела тебя, когда ты ещё сидел в животе у мамочки, и услышала как бьется твоё сердечко - я плакала от счастья, это был волшебный момент, и когда мне позвонили и сказали что ты родился, счастью не было предела. Маленький мой, хочу тебе пожелать, чтобы ты был здоров, хочу чтобы ты хорошо учился, чтобы у тебя все получалось, чтобы тебя окружали только добрые и искренние люди, чтобы ты не знал зла и печали. Знай мой любимый, мы тебя любим, и очень тебя ждем. Я верю, что наступит тот день, когда ты все поймёшь, и придешь к нам, а мы наберемся терпения, и будем тебя ждать. С днём рождения, Платоша. Твои дедушка Вова, бабушка Оля и тетя Наташа.

Наталья Фриске и Платон / instagram.com/friske_natalia
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Отметим, что после смерти Жанны конфликт между ее родными и Дмитрием Шепелевым стал развиваться. По сей день они ведут имущественные споры. Отец певицы Владимир Фриске публично утверждает, что бывший зять запрещает им с женой и дочерью видеться с Платоном. А со слов Шепелева, суд определил точное время их свиданий с мальчиком, но те игнорируют данные предписания.

Платон Шепелев / instagram.com/friske_natalia

Наталья Фриске с племянником / instagram.com/friske_natalia

Платон / instagram.com/friske_natalia

Платон / instagram.com/friske_natalia

Напомним,  

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