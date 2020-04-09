Катя Осадчая показала снимок в купальнике во время беременности
Чем заняться во время карантина? Кто-то из звезд проводит онлайн-концерты, другие - снимают прикольные видео или фото #хроникикарантина.
Рубрика – знайдено в архівах. Купальники, море і літо без карантину і вірусів,– подписала серию снимков Осадчая.
Їм морозиво на другому місяці вагітності на сицілійському узбережжі,– уточнила телеведущая.
Отметим, что во время своей второй беременности Катя Осадчая активно работала на съемках проектов, и спустя некоторое время после родов уже вела прямые эфиры "Голосу країни".
Напомним,
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