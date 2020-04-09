Катя Осадчая показала снимок в купальнике во время беременности

9 апреля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Катя Осадчая показала снимок в купальнике во время беременности
Телеведущая Катя Осадчая
instagram.com/kosadcha

Чем заняться во время карантина? Кто-то из звезд проводит онлайн-концерты, другие - снимают прикольные видео или фото #хроникикарантина.

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А вот телеведущая Катя Осадчая наслаждается отдыхом с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном. В один из вечеров звезда решила пересмотреть архивные фото с путешествий.

Рубрика – знайдено в архівах. Купальники, море і літо без карантину і вірусів,
– подписала серию снимков Осадчая.

Катя Осадчая и фотограф Соня Плакидюк / instagram.com/kosadcha
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Одна из фотографий была сделана в Италии. Катя призналась, что в кадре она запечатлена в купальнике и с мороженым, будучи уже на втором месяце беременности.

Їм морозиво на другому місяці вагітності на сицілійському узбережжі,
– уточнила телеведущая.

Катя Осадчая на отдыхе во время беременности / instagram.com/kosadcha

Отметим, что во время своей второй беременности Катя Осадчая активно работала на съемках проектов, и спустя некоторое время после родов уже вела прямые эфиры "Голосу країни".

Напомним, 

 

 

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