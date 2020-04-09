Лилия Ребрик рассказала, как лакомится вкусненьким, не боясь за фигуру: Диеты – это не про меня

9 апреля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Лилия Ребрик рассказала, как лакомится вкусненьким, не боясь за фигуру: Диеты – это не про меня
Телеведущая Лилия Ребрик с мужем
пресс-служба

Ведущие программы «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик поразили зрителей признаниями.

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Оказалось, известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик позволяет себе полакомиться вкусненьким, не боясь за фигуру, а Анатолий Анатолич принял решение сделать так называемую «карантинную прическу». 

Ежедневно в эфире программы ведущие рассказывают о самых интересных фактах и открытиях. На этот раз Ребрик и Анатолич не только поделились актуальными новостями всего мира, но и сделали несколько заявлений, которые поразили зрителей утреннего шоу. 

Так, Лилия Ребрик ошеломила заявлением, что не боится поправиться во время карантина. Тем более, что для телеведущей одно блюдо равно ряду физических нагрузок, а вот диеты она ни в коем случае не будет соблюдать.

Диеты – это совсем не про меня! – признается Лилия Ребрик. – Так принято у нас в семье – мы сначала хорошо поедим, а потом и за спорт беремся, танцы – это ведь тоже спорт?! Так и находим баланс.

Телеведущая Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik
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А вот телеведущий Анатолий Анатолич дал слово не стричь волосы до конца карантина. Длинные волосы звезду телеэкранов не пугают, ведь подобный опыт он уже имел.

Я и в обычное время за «модностью» прически не гонялся. А сейчас, в условиях карантина, стрижка и вообще отошла на десятый план. Вот когда парикмахерским позволят открыться – тогда и пойду.

Напомним,

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