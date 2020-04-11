Виталия Козловского раскритиковали за очередное обнаженное фото: в своем репертуаре
Исполнитель наткнулся на критику со стороны фолловеров.
В этот раз исполнитель показал, как отдыхает в кресле на природе. Виталий позирует без футболки, демонстрируя накачанные бицепсы и рельефный пресс.
Сексуальным снимком певец не ограничился. Публикацию Козловский сопроводил строчками из своей песни «Будь сильней».
Так хочется без повода
Бродить всю ночь по городу,
Так хочется о всём забыть
И просто, просто жить.
Мы в суете летящих дней
Всё забываем главное:
Нет ничего любви важней!
Так хочется сорвать с себя
Все маски и сомнения
И каждый день
Вдыхать любовь
Быть самим собой…
Стоит отметить, что обнаженное тело певца рады видеть далеко не все подписчики. Многие из них возмутились в комментариях: «В своем репертуаре. И я не о песне», «Сколько можно, Виталик? Где ваша скромность?», «Кроме пресса, больше нечем удивлять».
Напомним,
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