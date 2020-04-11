Виталия Козловского раскритиковали за очередное обнаженное фото: в своем репертуаре

11 апреля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Виталия Козловского раскритиковали за очередное обнаженное фото: в своем репертуаре
Певец Виталий Козловский
социальная сеть Instagram

Исполнитель наткнулся на критику со стороны фолловеров.

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Смелые кадры с обнаженным торсом и не только ‒ давно не редкость в Instagram Виталия Козловского. 35-летний артист то и дело демонстрирует поклонникам результаты усердных тренировок.

В этот раз исполнитель показал, как отдыхает в кресле на природе. Виталий позирует без футболки, демонстрируя накачанные бицепсы и рельефный пресс.

Сексуальным снимком певец не ограничился. Публикацию Козловский сопроводил строчками из своей песни «Будь сильней».

Так хочется без повода
Бродить всю ночь по городу, 
Так хочется о всём забыть
И просто, просто жить.
Мы в суете летящих дней
Всё забываем главное:
Нет ничего любви важней!
Так хочется сорвать с себя
Все маски и сомнения
И каждый день
Вдыхать любовь
Быть самим собой…

Стоит отметить, что обнаженное тело певца рады видеть далеко не все подписчики. Многие из них возмутились в комментариях: «В своем репертуаре. И я не о песне», «Сколько можно, Виталик? Где ваша скромность?», «Кроме пресса, больше нечем удивлять».

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Однако были и те, кто похвалил артиста за работу над собой: «Красивейшее тело. Восхищаюсь», «Это результат многомесячной работы. Не нужно писать здесь о том, что он хвастается», «Форма ‒ огонь».

Напомним,

Певец Виталий Козловский / социальная сеть Instagram
 

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