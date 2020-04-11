Виталия Козловского раскритиковали за очередное обнаженное фото: в своем репертуаре

Исполнитель наткнулся на критику со стороны фолловеров.

Смелые кадры с обнаженным торсом и не только ‒ давно не редкость в Instagram Виталия Козловского . 35-летний артист то и дело демонстрирует поклонникам результаты усердных тренировок.

В этот раз исполнитель показал, как отдыхает в кресле на природе. Виталий позирует без футболки, демонстрируя накачанные бицепсы и рельефный пресс.

Сексуальным снимком певец не ограничился. Публикацию Козловский сопроводил строчками из своей песни «Будь сильней».

Так хочется без повода

Бродить всю ночь по городу,

Так хочется о всём забыть

И просто, просто жить.

Мы в суете летящих дней

Всё забываем главное:

Нет ничего любви важней!

Так хочется сорвать с себя

Все маски и сомнения

И каждый день

Вдыхать любовь

Быть самим собой…

Стоит отметить, что обнаженное тело певца рады видеть далеко не все подписчики. Многие из них возмутились в комментариях: «В своем репертуаре. И я не о песне», «Сколько можно, Виталик? Где ваша скромность?», «Кроме пресса, больше нечем удивлять».

Однако были и те, кто похвалил артиста за работу над собой: «Красивейшее тело. Восхищаюсь», «Это результат многомесячной работы. Не нужно писать здесь о том, что он хвастается», «Форма ‒ огонь».

Напомним,