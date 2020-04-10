Звезда сериала У каждого своя ложь Анастасия Чепелюк показала свое детское фото

Актриса Анастасия Чепелюк исполнила одну из главных ролей в сериале «У каждого своя ложь».

С понедельника по четверг в 20:15 на СТБ зрители продолжают следить, как ее героиня, актриса Марта, любыми способами борется за свое место под солнцем. На телеэкранах девушка выглядит невероятно эффектно, а какой она была в детстве? Смотрите в нашем материале!

Актриса любит баловать поклонников личными снимками, красочными фото из путешествий, насыщенного рабочего процесса и будней. Также Анастасия Чепелюк показала, как выглядела в детстве.

«На этом фото мне 6 лет, я первоклассница. Родители повели в цирк. Как говорит мама, я его не очень любила, но зато любила фотографироваться. Именно под этим предлогом отправилась в цирк с удовольствием», - с улыбкой рассказывает актриса.