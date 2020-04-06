У каждого своя ложь: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 06.04.2020)

6 апреля на СТБ зрители увидели 2 серию сериала У каждого свой обман.

Смотрите во 2 серии сериала У каждого своя ложь

В сериале У каждого своя ложь 2 серия от 06.04.2020 Лиза замечает изменения в поведении Алексея. В последнее время он очень нервный, прячет от нее мобильный и поздно возвращается домой. Алексей всячески игнорирует разговоры с Лизой. На все ее вопросы у него один ответ – молчание. Что скрывает мужчина? Смотрите онлайн во 2 серии У каждого своя ложь.

За ошибки прошлого нужно платить!

Рабочий день Алексея прерывает неожиданный звонок Марты. Девушка напоминает о случайной интрижке во время командировки и сообщает, что ждет от него ребенка. Беременность любовницы не входит в планы Алексея, поэтому он соглашается на разговор и дает кругленькую сумму денег на аборт в хорошей клинике.

Не захотел по-хорошему – будет по-плохому!

В сериале У каждого своя ложь люди Багирова откровенно угрожают Алексею. Они недовольны решением прекратить строительство коттеджного массива и готовы отправить его в тюрьму за расторжение договора. Оказывается, Алексею есть чего бояться: чтобы выиграть тендер он дал взятку чиновнику и об этом узнал Багиров. Какой выход найдет мужчина? Узнайте в сериале У каждого своя ложь 2 серия.

На прием к Лизе приходит новая пациентка – Марта Дали. Девушка просит сделать аборт, ведь ребенок не нужен ни ей, ни биологическому отцу, у которого есть другая семья, и он не собирается разводиться с женой. Врач Лапшина назначает дату аборта, но надеется, что за следующие несколько дней Марта передумает.

Вечером Алексей собирается в срочную командировку. Лиза со страхом отпускает мужа, ведь на душе у нее неспокойно. Она не находит себе места, поскольку самолет давно приземлился, но Алексей не выходит на связь. Куда исчез мужчина?

2 серию сериала У каждого своя ложь смотрите в 21:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua