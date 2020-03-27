Дмитрий Пчела о сериале У каждого своя ложь: Я обожаю такие роли!

6 апреля в 20:00 на СТБ состоится премьера мелодрамы «У каждого своя ложь», производства IVORY films.

Дмитрий Пчела сыграл в сериале роль бизнесмене Алексея, который таинственно исчезает и готов поступиться интересами семьи ради своего дела. Дмитрий Пчела рассказал, почему обожает такие роли и для чего зрителям стоит посмотреть сериал.

Актер объясняет, что у каждого героя сериала наступает момент, когда он начинает врать и тем самым загоняет свою жизнь в тупик. Здесь нет однозначных героев, и в этом еще больший интерес!

«Я стараюсь специально не формулировать для себя, о чем история. Мне необходимо прийти к финалу с моим героем, прожить эту историю вместе с ним и даже посмотреть уже конечный результат – и тогда решить, о чем она. Но сейчас могу сказать, что фильм о том, как ложь может сломать человеческую судьбу или изменить ее и как много ложь значит в отношениях между людьми. Это история семьи, которая распадается, терпит крах.

Здесь просто потрясающий сценарий! Мой персонаж безумно сложный. Я обожаю такие роли, где есть палитра, эта арка роли – от минуса к плюсу: от успешного бизнесмена, который может разрулить любые ситуации, до слабого и жалкого человека, каким он становится после драматической истории с женой, и как эта катастрофа выбивает у него почву из-под ног. Эта палитра для меня была просто в кайф! И я уверен, зрители будут впечатлены», - делится актер.

Смотрите премьеру сериала «У каждого своя ложь» с 6 апреля, с понедельника по четверг, в 20:00 на СТБ!

Напомним,