У каждого своя ложь: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 09.04.2020)

9 апреля 2020 19:45 Александр Кива
У каждого своя ложь: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 09.04.2020)
У каждого своя ложь: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 09.04.2020)

9 апреля на СТБ зрители увидели 6 серию сериала У каждого своя ложь.

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Смотрите в 6 серии сериала У каждого своя ложь

В сериале У каждого своя ложь 6 серия от 09.04.2020 выясняется, что Махонин продался Багирову и теперь работает на него. Он не только предал Алексея, но и хочет любой ценой подставить Лизу и заставить ее подписать документы на продажу компании. Люди Багирова начинают следить за Лизой и выясняют, что ее слабое место – Марта. Они похищают девушку и готовы вернуть ее целой и невредимой в обмен на компанию Алексея. Выполнит ли Лиза требования Багирова? Смотрите онлайн 6 серию У каждого своя ложь.

У Лизы начинаются проблемы на работе. Руководство не довольно постоянными больничными и отгулами, а также невыполнением обязанностей заведующей отделением. А вот Ивкина не может нарадоваться этой ситуации, ведь теперь у нее появилась возможность выжить конкурентку. На какие хитрости готова интригантка, чтобы сесть в кресло заведующей?

6 серию сериалаУ каждого своя ложь смотрите в 20:00–22:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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