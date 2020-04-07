У каждого своя ложь: 6 интересных фактов о сериале

7 апреля 2020 12:49 Александр Кива
У каждого своя ложь: 6 интересных фактов о сериале
6 фактов о сериале У каждого своя ложь

На СТБ состоялась премьера 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» производства IVORY films.

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С понедельника по четверг в 20:15 на СТБ зрители будут следить за судьбой Лизы Лапшиной. Размеренная жизнь героини кардинально меняется после загадочного исчезновения супруга.

Сериал увлечет зрителей интригующим сюжетом и не только! 

1. Мелодраму снял известный украинский режиссер Анатолий Матешко. Его фильмография насчитывает более 30 режиссерских работ, и со многими вы наверняка знакомы!

2. Это удивительная история и необычный сценарий. У каждого героя сериала не только своя правда, но и своя ложь. Актеры проходят интересную трансформацию, которая увлечет зрителей.

3.  Младшему актеру был всего месяц! Также в сериале снялся годовалый малыш.

4.  Один из курьезов на площадке произошел в бассейне. «В него во время работы упал оператор. Но упал таким образом, что сам пошел под воду, а камера осталась наверху», - вспоминает режиссер.

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5.   Зачастую главные герои – мужчина и женщина, но в этой истории – две женщины.

6.  Великолепный состав актеров! Ольга Павловец, Дмитрий Пчела, Анастасия Чепелюк, Сергей Радченко, Ирина Калашникова, Игорь Рубашкин, Анастасия Матешко, Виталий Салий, Тимур Ибраимов и другие.

Смотрите сериал «У каждого своя ложь» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ! 

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