У каждого своя ложь: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 06.04.2020)

6 апреля 2020 19:45 Александр Кива
У каждого своя ложь: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 06.04.2020)
У каждого своя ложь: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 06.04.2020)

6 апреля на СТБ зрители увидели 1 серию сериала У каждого своя ложь.

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Смотрите в 1 серии сериала У каждого своя ложь

иза Лапшина – врач-гинеколог от Бога. Она работает в лучшей столичной клинике и может найти подход к любому пациенту. Лиза помогает женщинам забеременеть и ощутить радость материнства.

По горькой иронии судьбы у Елизаветы не может быть детей

У героини врожденный порок сердца – аномалия Эбштейна. Такой недуг диктует свои правила, и одно из них – невозможность родить ребенка. Однако Лиза не умеет опускать руки и считает себя счастливой женщиной. У нее есть любимый муж Алексей – владелец строительной фирмы. Они живут в любви и достатке уже много лет и всячески поддерживают друг друга. Время от времени семейную идиллию нарушают командировки Алексея, но в такие дни Лиза остается допоздна на работе, чтобы не чувствовать одиночество дома.

Трудолюбию и эмпатии Елизаветы Лапшиной можно позавидовать. Она не жалеет сил и энергии и сполна отдается работе. Но у такого бешеного ритма есть обратная сторона медали... Во время планового осмотра кардиолог сообщает Лизе, что болезнь стремительно прогрессирует. Если она немедленно не снизит темп жизни, то очень быстро «сгорит». Однако Лиза не привыкла себя жалеть и сидеть на одном месте, поэтому вернулась к своим пациентам.

В 1 серии У каждого своя ложь Лизе предлагают новую должность

В клинике освобождается должность заведующего гинекологическим отделением – предыдущий руководитель выходит на пенсию. Получить эту должность мечтает врач Ивкина, но все в больнице уверены, что отделение возглавит именно Лапшина. Согласится ли Лиза принять предложение и вновь окунуться в работу с головой?

1 серию сериала У каждого своя ложь смотрите в 20:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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