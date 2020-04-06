У каждого своя ложь: 5 правил жизни актрисы Ольги Павловец

6 апреля 2020 18:16 Александр Кива
У каждого своя ложь: 5 правил жизни актрисы Ольги Павловец
Актриса Ольга Павловец

6 апреля в 20:15 на СТБ состоится премьера мелодрамы «У каждого своя ложь», производства IVORY films.

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Ольга Павловец в сериале исполнила главную роль. Актриса сыграла врача-гинеколога Лизу, которая дает возможность своим пациенткам испытать счастье материнства, а сама матерью стать не может.

Однажды ее размеренную и спокойную жизнь нарушает загадочное исчезновение супруга, после чего все меняется. Какими же правилами всегда руководствуется в жизни Ольга?

По словам актрисы, эти 5 установок остаются для нее неизменными:

  1. Невозможность предать.
  2. Быть честной, прежде всего, с самой собой.
  3. Не держать зла, но делать выводы (улыбается).
  4. Стараться развиваться во всех сферах жизни, которыми я занимаюсь и которые мне интересны.
  5. Не тратить время впустую. Для меня очень важно в течение дня, чтобы обязательно было сделано что-то полезное, будь то чтение книги или прослушивание классической музыки. Мне очень плохо, когда я понимаю, что занимаюсь какой-то ерундой.

Смотрите премьеру сериала «У каждого своя ложь» с 6 апреля, с понедельника по четверг, в 20:15 на СТБ!

 

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