Ветер любви: ТОП-5 интересных фактов о новом турецком сериале на 1+1
13 апреля в 17:10 на «1+1» состоится премьера новой турецкой мелодрамы «Ветер любви» о чувствах, которые стали сильнее жажды мести.
Предлагаем узнать еще больше интересных фактов об увлекательной турецкой истории.
1. Экранизация популярного романа
Сериал «Ветер любви» был создан по мотивам бестселлера турецкой писательницы Сюмейе Коч. Сейчас девушке всего 23 года, однако она уже завоевала любовь читателей родной страны и мира, а за возможность экранизировать ее роман соревновались сразу несколько крупнейших в Турции телекомпаний.
2. Уникальные локации
Основные съемки проходили в живописном турецком городе Мардин, который также находится под охраной ЮНЕСКО. Его называют «городом солнца», ведь он приобретает невероятный золотистый окрас, когда солнце отражается на стенах небольших домов с желтого известнякового камня. По предположениям исследователей, история здешних поселений составляет около трех тысяч лет.
3. Сложные съемочные дни
Актеры рассказывают, что живописные локации сериала особенно сплотили команду и навсегда остались в ТОПе любимых мест. Однако сам съемочный процесс оказался сложным. Днем температура воздуха была настолько высокой, что жарко было в самой тонкой одежде. А герои сериала должны быть в деловых костюмах и изысканных платьях. Вечером же было наоборот – город становился очень холодным, а пронизывающий ветер мешал работать.
Напомним, в центре сюжета сериала – история давней вражды семей Асланбей и Шадоглу. Миран Асланбей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азизе приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть Хазар Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана.
4. Саундтрек исполняет главная актриса
5. Акын Акынозю сменил имидж
До съемок в сериале «Ветер любви» турецкий актер Акын Акынозю носил длинные волосы и был всегда выбрит.
Для съемок в драматической истории любви он коротко подстригся и отрастил бороду. Благодаря такой смене имиджа актер органично воплотил в себе образ Мирана Асланбея и получил главную роль. По фотографиям на страницах социальных сетей Акына видно, что новый стиль ему нравится и возвращаться к прошлому он не спешит.
Не пропустите премьеру новой турецкой истории «Ветер любви» 13 апреля в 17:10 на «1+1».
Напомним,