Ветер любви: ТОП-5 интересных фактов о новом турецком сериале на 1+1

13 апреля в 17:10 на «1+1» состоится премьера новой турецкой мелодрамы «Ветер любви» о чувствах, которые стали сильнее жажды мести.

Главные роли в сериале исполняют уже известные зрителям канала актеры – звезда «Невесты из Стамбула» Эбру Шахин и Акын Акынозю, исполнитель роли янычара Али в сериале «Великолепный век. Новая правительница».

Предлагаем узнать еще больше интересных фактов об увлекательной турецкой истории.

1. Экранизация популярного романа

Сериал «Ветер любви» был создан по мотивам бестселлера турецкой писательницы Сюмейе Коч. Сейчас девушке всего 23 года, однако она уже завоевала любовь читателей родной страны и мира, а за возможность экранизировать ее роман соревновались сразу несколько крупнейших в Турции телекомпаний.

Турецкая мелодрама Ветер любви / пресс-служба канала 1+1

2. Уникальные локации

Мост Малабади / пресс-служба канала 1+1

В сериале зрители увидят немало кадров, снятых у знаменитой турецкой достопримечательности – моста Малабади. Это невероятной красоты архитектурное сооружение уже почти тысячу лет объединяет берега реки Батман в городе Сильван и занесено в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Основные съемки проходили в живописном турецком городе Мардин, который также находится под охраной ЮНЕСКО. Его называют «городом солнца», ведь он приобретает невероятный золотистый окрас, когда солнце отражается на стенах небольших домов с желтого известнякового камня. По предположениям исследователей, история здешних поселений составляет около трех тысяч лет.

3. Сложные съемочные дни

Актеры рассказывают, что живописные локации сериала особенно сплотили команду и навсегда остались в ТОПе любимых мест. Однако сам съемочный процесс оказался сложным. Днем температура воздуха была настолько высокой, что жарко было в самой тонкой одежде. А герои сериала должны быть в деловых костюмах и изысканных платьях. Вечером же было наоборот – город становился очень холодным, а пронизывающий ветер мешал работать.

Кадры со съемок мелодрамы Ветер любви / пресс-служба канала 1+1

Напомним, в центре сюжета сериала – история давней вражды семей Асланбей и Шадоглу. Миран Асланбей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азизе приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть Хазар Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана.

4. Саундтрек исполняет главная актриса

Актриса Эбру Шахин / пресс-служба канала 1+1

Актриса Эбру Шахин не только получила главную роль в сериале, но и исполняет саундтрек. Ее песня называется «Hoşgeldin», что в переводе с турецкого языка значит «добро пожаловать». После выхода сериала на телеэкраны в Турции Эбру начала получать много отзывов от зрителей касательно своего голоса. Актриса говорит, что признание людьми ее вокального таланта делает ее счастливой и вдохновляет развивать свои способности.

5. Акын Акынозю сменил имидж

До съемок в сериале «Ветер любви» турецкий актер Акын Акынозю носил длинные волосы и был всегда выбрит.

Актер Акын Акынозю до смены имиджа / пресс-служба канала 1+1

Для съемок в драматической истории любви он коротко подстригся и отрастил бороду. Благодаря такой смене имиджа актер органично воплотил в себе образ Мирана Асланбея и получил главную роль. По фотографиям на страницах социальных сетей Акына видно, что новый стиль ему нравится и возвращаться к прошлому он не спешит.

Актер Акын Акынозю после смены имиджа / пресс-служба канала 1+1

Не пропустите премьеру новой турецкой истории «Ветер любви» 13 апреля в 17:10 на «1+1».

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