Виктор Павлик с молодой невестой проверили, хорошо ли знают друг друга

​​​​​​​На СТБ состоялась премьера проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

Каждую субботу и воскресенье в 9:30 Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскрывают секреты украинских и голливудских знаменитостей. В минувшем выпуске ведущие узнали, что Виктор Павлик и его возлюбленная Екатерина Репяхова не знают друг о друге, как подписаны в телефонах, когда впервые поцеловались и многое другое!

Звездная пара ответила на 14 вопросов друг о друге, а кроме того… раскрыла много личных секретов.

Какое блюдо не любит Виктор?

Катя: Например, замороженные креветки.

Виктор: У меня нет такого продукта.

Самый дорогой подарок, который вам сделал Виктор?

Катя: Самый дорогой подарок – это то, что он выбрал меня и кардинально поменял свою жизнь.

Виктор: Машину? Ответ Кати – это само собой разумеющееся (улыбается).

Что Виктор поет в душе?

Катя: Не поет.

Виктор: Ничего.

Как вы называете Виктора дома?

Катя: Малыш, любчик, зая.

Виктор: Зая, малыш.

Когда вы впервые поцеловались?

Катя: 4 года назад.

Виктор: Уже через неделю-две, возможно, через месяц. Точно помню, что мы где-то обедали или ужинали, я ее привез домой, а в машине мы поцеловались.

Худшая черта характера Кати?

Катя: Наверное, вспыльчивость. Он пытается доказать мне свою точку зрения, а я ничего не слышу, пока не успокоюсь.

Виктор: Заводится с полуоборота и много всего себе накручивает.

Какой размер обуви у Кати?

Катя: 37.

Виктор: 37, может, 37, 5.

День рождения ее мамы?

Катя: 1 сентября.

Виктор: 1 сентября.

Что она выберет: чай или кофе?

Катя: Кофе, однозначно, и он это знает.

Виктор: Кофе, но чай она тоже очень любит.

Какую вашу песню Катя любит больше всего?

Катя: «Я живу в раю».

Виктор: «Кто если не ты», «Я живу в раю».

Как Виктор подписан у вас в телефоне?

Катя: ВП.

Виктор: Любимый.

А как вы у него?

Катя: Катя Репяхова.

Виктор: Катя Репяхова.

Кто дольше собирается?

Катя: Он.

Виктор: Наверное, я.

Кто главный в семье?

Катя: Он, конечно.

Виктор: Я, да? Ну, я бы сказал, что Катя, и делаю вид и действую так, чтобы Катя почувствовала, что она главная.

Смотрите проект «Невероятная правда о звездах» каждую субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ.