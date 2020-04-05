Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
5 апреля 2020 09:30
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
5 апреля в 9:30 на телеканале СТБ вышел 2 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.
Читайте такжеНевероятная правда о звездах – премьера: как звезды проводят карантин и что хранится в сумке Андре ТанаСмотрите во 2 выпуске шоу Невероятная правда о звездах:
- Какие самые экстремальные диеты испробовали звезды?
- Насколько хорошо Виктор Павлик знает свою будущую жену?
- Звездные советы: как сохранить счастливый брак?
- Почему MARUV преследуют несчастья?
- Кто из звезд страдал от депрессии?
2 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 5.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.
Напомним,