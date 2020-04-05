Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)

5 апреля 2020 09:30 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)

5 апреля в 9:30 на телеканале СТБ вышел 2 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

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Смотрите во 2 выпуске шоу Невероятная правда о звездах:

  • Какие самые экстремальные диеты испробовали звезды?
  • Насколько хорошо Виктор Павлик знает свою будущую жену? 
  • Звездные советы: как сохранить счастливый брак? 
  • Почему MARUV преследуют несчастья? 
  • Кто из звезд страдал от депрессии?

2 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 5.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,

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