Невероятная правда о звездах – премьера: как звезды проводят карантин и что хранится в сумке Андре Тана

3 апреля 2020 19:30 Александр Кива
Невероятная правда о звездах – премьера: как звезды проводят карантин и что хранится в сумке Андре Тана
Невероятная правда о звездах – премьера: как звезды проводят карантин и что хранится в сумке Андре Тана

4 и 5 апреля, в 9:30 на СТБ, состоится долгожданное возвращение проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

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После длительного перерыва программа выйдет в эфир в обновленном формате и с новой парой ведущих – Григорием Решетником и Надеждой Матвеевой. Они подготовили для зрителей самые интересные новости украинского и голливудского шоу-бизнеса!

От вируса не защищен никто, ему все равно, слесарь ты или принц, официант или знаменитость с мировым именем. Кто из селебрити переболел COVID-19 и кто уже  выздоровел? Чем украинские звезды занимаются на карантине и что советуют телезрителям?

Все свое ношу с собой? В рубрике «Звездная сумка» Надежда Матвеева и Григорий Решетник заглянут в сумку известного украинского дизайнера Андре Тана. Почему она весит килограммы, какие секреты звездного хозяина хранит, сколько и каких духов Андре Тан всегда берет с собой? 

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Наталия Могилевская, Светлана Лобода и Виталий Кличко. Что их объединяет, кроме звездного статуса? Нарушения правил дорожного движения! Почему Лободе довелось сбегать от полицейских, что произошло на дороге с Наталией Могилевской и за что оштрафовали Виталия Кличко – смотрите в выпуске.

Каких эффективных диет придерживаются селебрити, кто из звезд не имеет высшего образования, кто никогда не изменял своей половинке, а чей развод потряс весь Голливуд? Смотрите это и многое другое в субботу и воскресенье, в 9:30 на СТБ.

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