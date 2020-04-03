Невероятная правда о звездах – премьера: как звезды проводят карантин и что хранится в сумке Андре Тана
4 и 5 апреля, в 9:30 на СТБ, состоится долгожданное возвращение проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».
От вируса не защищен никто, ему все равно, слесарь ты или принц, официант или знаменитость с мировым именем. Кто из селебрити переболел COVID-19 и кто уже выздоровел? Чем украинские звезды занимаются на карантине и что советуют телезрителям?
Все свое ношу с собой? В рубрике «Звездная сумка» Надежда Матвеева и Григорий Решетник заглянут в сумку известного украинского дизайнера Андре Тана. Почему она весит килограммы, какие секреты звездного хозяина хранит, сколько и каких духов Андре Тан всегда берет с собой?
Каких эффективных диет придерживаются селебрити, кто из звезд не имеет высшего образования, кто никогда не изменял своей половинке, а чей развод потряс весь Голливуд? Смотрите это и многое другое в субботу и воскресенье, в 9:30 на СТБ.