Невероятная правда о звездах: в проекте снялась собака Надежды Матвеевой

27 марта 2020 15:20 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: в проекте снялась собака Надежды Матвеевой
Невероятная правда о звездах на СТБ: ведущая Надежда Матвеева
пресс-служба

4 апреля в 9:30 на СТБ состоится грандиозное возвращение проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

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После большого перерыва программа Невероятная правда о звездах вернется в обновленном формате и с новой парой ведущих – Григорием Решетником и Надеждой Матвеевой.  В новом сезоне проект подготовил немало сюрпризов для селебрити и телезрителей…

Любимая программа о звездах вернется в эфир с новой студией и структурой эпизодов. В выпусках зрители увидят разноплановые рубрики, которые раскроют звезд с неожиданных сторон, а также практически документальные фильмы о том, что «богатые тоже плачут». Григорий Решетник и Надежда Матвеева акцентируют, что это возвращение просто невозможно пропустить!

Кроме того, проект стал особенным для Надежды Матвеевой еще по одной причине – вместе с телеведущей съемки посещала и ее любимица – Сэми! Собачка почти всегда рядом со звездной хозяйкой. Сэми уже имеет немаленький съемочный опыт, и даже снялась в первых секундах проморолика проекта. Надежда уверяет, что, возможно, зрители видят ее на телеэкране не в последний раз.

«Я всегда беру Сэми на съемки, она к этому привыкла. Сэми уже снялась в проморолике нашего проекта. Возможно, и в программе зрители ее еще увидят. Не пропустите. Увидимся в эфире совсем скоро. Нам есть, чем вас удивить!» заинтриговала Надежда.

 

Напомним, 

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