Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

4 апреля в 9:30 на телеканале СТБ вышел 1 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

Смотрите в 1 выпуске шоу Невероятная правда о звездах

Любимые ведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник впустят вас за кулисы жизни украинских и мировых селебритиз. Интриги, скандалы, ссоры, развод, брак – и это не все сенсации, о которых расскажут акулы шоу-бизнеса!

Коронавирус не жалеет никого, даже знаменитостей…

COVID-19 – название вируса, который пугает не только простых жителей мира, но и селебритиз. Он не выбирает свою жертву, ему безразлично, кто заболел – слесарь, принц или старушка. Поэтому каждый житель планеты, а также звезды, как огня, боятся коронавируса. В 1 выпуске шоу Невероятная правда о звездах (2020) журналисты рассказали: в список инфицированных едва не попали Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова. За несколько дней до мировой пандемии парочка наслаждалась лучами солнечного Майами и не подозревала: они в центре угрозы. Им чудом удалось вернуться в Украину и остаться на самоизоляции. А вот Валерию Харчишину, принцу Чарльзу и князю Монако Альберу II… Почему? Кто из звезд заразилсякоронавирусом? И чем заняться на карантине? Покажет 1 выпуск проекта СТБ Невероятная правда о звездах (04.04.2020).

Герои-разлучники: звездные пары, которые разошлись после 10+ лет отношений

У звезд, как и у других, семейная жизнь начиналась, как в сказке: горячий секс, большая любовь, красивые и роскошные свадебные церемонии. Казалось, это – навсегда! Но через несколько лет, как правило, розовые очки перестали действовать, и их счастье рухнуло. Более того, звезды готовы были убить друг друга! Кто же эти герои самых непредсказуемых разводов? Журналисты программы Невероятная правда о звездах в 1 выпуске дадут вам ответ.

Хотите узнать, что носит с собой украинский дизайнер Андре Тан в несколькокилограммовой сумке? Или кто из звезд частенько нарушает закон?

1 выпуск шоу Невероятная правда о звездах смотрите в 9:30 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.