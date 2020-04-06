Надежда Матвеева: Людям всегда интересна жизнь других людей

6 апреля 2020 12:50 Александр Кива
Надежда Матвеева: Людям всегда интересна жизнь других людей
Невероятная правда о звездах на СТБ: ведущая Надежда Матвеева
пресс-служба

4 апреля на канале СТБ состоялось грандиозное возвращение проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

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После большого перерыва программа вернулась в обновленном формате и с новой парой ведущих – Григорием Решетником и Надеждой Матвеевой.  Надежда рассказала, почему счастлива возвращению проекта и для чего зрителям стоит смотреть Невероятную правду о звездах.

Если вы смотрели премьерные выпуски в минувшие выходные, то могли заметить новую студию и структуру эпизодов. В выпусках зрители увидели разноплановые рубрики, которые раскрывают селебрити с неожиданных сторон, а также практически документальные фильмы о том, что «богатые тоже плачут».

Надежда Матвеева уверяет, что счастлива работать над проектом.

«Невероятная правда о звездах» вернулась и я этому очень рада! Людям всегда интересна жизнь других людей, а особенно – известных. Поэтому это очень актуальная программа. Тем более, мы тщательно подходим к новостям, которые транслируем из жизни звезд. Выбираем то, что действительно может быть полезно зрителям, интересно и поучительно. Это очень важно. Еще я рада, что вновь работаю с Григорием Решетником. Мы периодически работали вместе, и нам всегда было комфортно на одной площадке. Мы веселые и энергичные, готовы делиться позитивом и интереснейшей информацией!  Так что у меня самые хорошие ожидания от нового сезона проекта. И я уверена, наши зрители тоже это ощутят!» - делится Надежда Матвеева. 

Невероятная правда о звездах — в субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ.

 

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