Невероятная правда о звездах: что носит в сумке Андре Тан

Невероятная правда о звездах: что носит в сумке Андре Тан

На СТБ состоялась премьера проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

Каждую субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскрывают секреты украинских и голливудских знаменитостей. В минувшем выпуске ведущие выведали, какие тайны хранит сумка известного украинского дизайнера Андре Тана. Каким ароматом он пахнет и что всегда носит с собой – узнайте в материале.

Первый герой рубрики «Звездная сумка» – дизайнер Андре Тан. В выпуске он показал, что всегда носит с собой. Количество вещей в его сумке впечатляет!

Любимую сумку украинский дизайнер купил в Италии около 8 лет назад. Андре Тан показал и рассказал, что же в ней:

Мой любимый парфюм, без которого я сейчас жить не могу – Louis Vuitton, Ombre Nomade. Я живу с ним полгода, практически сплю! Есть еще один, им я пользуюсь уже лет 8 – итальянский запах Black Afgano. Если у меня заканчивается один из этих запахов, я без него не могу уснуть. Кусочки ткани из новой коллекции. Конверт с деньгами. Денежки любят, чтобы они были в маленьком домике, - рассказывает дизайнер. Кошелек, но он пустой, в нем визитки. Успокоительные, витаминки. Ключи от дома. Салфетки. Сигнализация. Антибактериальное средство. Шоколадка. Я обожаю сладкое!

«Если в сумке не помещается вся жизнь – значит, это не сумка!», - с улыбкой отмечает дизайнер.

Смотрите проект «Невероятная правда о звездах» каждую субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ.

Напомним,