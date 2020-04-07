Невероятная правда о звездах: что носит в сумке Андре Тан
На СТБ состоялась премьера проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».
Первый герой рубрики «Звездная сумка» – дизайнер Андре Тан. В выпуске он показал, что всегда носит с собой. Количество вещей в его сумке впечатляет!
Любимую сумку украинский дизайнер купил в Италии около 8 лет назад. Андре Тан показал и рассказал, что же в ней:
- Мой любимый парфюм, без которого я сейчас жить не могу – Louis Vuitton, Ombre Nomade. Я живу с ним полгода, практически сплю!
- Есть еще один, им я пользуюсь уже лет 8 – итальянский запах Black Afgano. Если у меня заканчивается один из этих запахов, я без него не могу уснуть.
- Кусочки ткани из новой коллекции.
- Конверт с деньгами. Денежки любят, чтобы они были в маленьком домике, - рассказывает дизайнер.
- Кошелек, но он пустой, в нем визитки.
- Успокоительные, витаминки.
- Ключи от дома.
- Салфетки.
- Сигнализация.
- Антибактериальное средство.
- Шоколадка. Я обожаю сладкое!
«Если в сумке не помещается вся жизнь – значит, это не сумка!», - с улыбкой отмечает дизайнер.
Смотрите проект «Невероятная правда о звездах» каждую субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ.
Напомним,