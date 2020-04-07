Невероятная правда о звездах: что носит в сумке Андре Тан

Эксклюзив 7 апреля 2020 14:44 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: что носит в сумке Андре Тан
Невероятная правда о звездах: что носит в сумке Андре Тан

На СТБ состоялась премьера проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

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Каждую субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскрывают секреты украинских и голливудских знаменитостей. В минувшем выпуске ведущие выведали, какие тайны хранит сумка известного украинского дизайнера Андре Тана. Каким ароматом он пахнет и что всегда носит с собой – узнайте в материале.

Первый герой рубрики «Звездная сумка» – дизайнер Андре Тан. В выпуске он показал, что всегда носит с собой. Количество вещей в его сумке впечатляет!

Любимую сумку украинский дизайнер купил в Италии около 8 лет назад. Андре Тан показал и рассказал, что же в ней:

  1. Мой любимый парфюм, без которого я сейчас жить не могу –  Louis Vuitton, Ombre Nomade. Я живу с ним полгода, практически сплю!
  2. Есть еще один, им я пользуюсь уже лет 8 – итальянский запах Black Afgano. Если у меня заканчивается один из этих запахов, я без него не могу уснуть.
  3. Кусочки ткани из новой коллекции.
  4. Конверт с деньгами. Денежки любят, чтобы они были в маленьком домике, - рассказывает дизайнер.
  5. Кошелек, но он пустой, в нем визитки.
  6. Успокоительные, витаминки.
  7.  Ключи от дома.
  8. Салфетки.
  9. Сигнализация.
  10. Антибактериальное средство.
  11. Шоколадка. Я обожаю сладкое!

«Если в сумке не помещается вся жизнь – значит, это не сумка!», - с улыбкой отмечает дизайнер.

Смотрите проект «Невероятная правда о звездах» каждую субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ.

 

Напомним,

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СТБ Невероятная правда о звездах Андре Тан

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