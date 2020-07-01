Жертвы Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года, получат 19 млн долларов компенсации

В конце марта продюсер Харви Вайнштейн услышал приговор - 23 года тюрьмы.

68-летнему Харви Вайнштейну были предъявлены обвинения в изнасиловании, принуждении к оральному сексу, а также дискриминации по половому признаку. В общей сложности больше 80 женщин обвинили скандального продюсера в домогательствах. Среди его жертв есть и много знаменитых звезд, такие как Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Леа Сейду, Кэйт Бекинсэйл, Роуз Макгавен, Ева Грин и другие.

Харви Вайнштейн со звездами / Fotobank / GettyImages

Сегодня стало известно, что жертвы Харви Вайнштейна получать денежную компенсация в размере. Для выплат создан фонд в размере $18 875 000. Данная информация появилась на сайте генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс:

Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудников. После всех преследований, угроз и дискриминации эти пострадавшие наконец получают определенную справедливость. Более двух лет мой офис неустанно боролся за справедливость по отношению к женщинам, жизнь которых была нарушена Харви. Эта сделка - победа для каждой женщины, которая подверглась сексуальному домогательству, дискриминации, запугиванию или преследованию со стороны своего работодателя. Я благодарю смелых женщин, которые поделились своими историями с моим офисом. Я навсегда сохраню их истории в своем сердце и никогда не перестану бороться за право каждого человека иметь возможность работать без притеснений.

Отметим, сейчас Харви Вайнштейн отбывает наказание в тюрьме строгого режима Wende, расположенной в городе Олден штата Нью-Йорк. А недавно еще 4 женщины обвинили продюсера в изнасиловании, одной из которых на момент надругательства, было всего 17 лет.

Напомним,