Жертвы Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года, получат 19 млн долларов компенсации
В конце марта продюсер Харви Вайнштейн услышал приговор - 23 года тюрьмы.
Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудников. После всех преследований, угроз и дискриминации эти пострадавшие наконец получают определенную справедливость. Более двух лет мой офис неустанно боролся за справедливость по отношению к женщинам, жизнь которых была нарушена Харви. Эта сделка - победа для каждой женщины, которая подверглась сексуальному домогательству, дискриминации, запугиванию или преследованию со стороны своего работодателя. Я благодарю смелых женщин, которые поделились своими историями с моим офисом. Я навсегда сохраню их истории в своем сердце и никогда не перестану бороться за право каждого человека иметь возможность работать без притеснений.
Отметим, сейчас Харви Вайнштейн отбывает наказание в тюрьме строгого режима Wende, расположенной в городе Олден штата Нью-Йорк. А недавно еще 4 женщины обвинили продюсера в изнасиловании, одной из которых на момент надругательства, было всего 17 лет.
Напомним,