Наталья Могилевская за неделю до первого эфира отказалась участвовать в шоу Танці з зірками

1 июля 2020 13:20 Юлия Крутиева
Наталья Могилевская за неделю до первого эфира отказалась участвовать в шоу Танці з зірками
Певица Наталья Могилевская и танцор Игорь Кузьменко
пресс-служба канала 1+1

В 2017 году Наталья Могилевская одержала долгожданную победу в проекте Танці з зірками.

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Но как оказалось, поклонники могли и не увидеть певицу на главном паркете страны. За неделю до первого эфира Наталья Могилевская отказалась от участия в шоу.

Об этом в интервью в рамках программы "Зе Интервьюер" рассказал продюсер танцевального проекта Владимир Завадюк. Он отметил, что Наталья является одной из самых сложных звезд. с кем ему приходилось работать.

Наталья Могилевская, безусловно, самая сложная звезда в топе трех звезд, с кем сложнее всего было работать, – рассказала Владимир Завадюк. – Почему? Потому что Наталья – легенда, и название сезона «Танці з зірками. Повернення легенди» – это тоже было о ней. Но для Натальи это было шоу всей ее жизни, она очень хотела принять участие в «Танцах со звездами». Очень неожиданно для нас было, когда за неделю до первого эфира Наталья сказала, что она передумала участвовать в шоу, потому что очень волнуется. Это был вызов для всей команды, но, слава Богу, Наталья собрала волю в кулак и все-таки приняла участие в шоу.

Певица Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отметим, что телеканал 1+1 работает над созданием нового сезона популярного шоу «Танцы со звездами». Вскоре станут известны имена звездных участников, ведущих и судей нового четвертого сезона проекта.

Напомним,

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