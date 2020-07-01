Наталья Могилевская за неделю до первого эфира отказалась участвовать в шоу Танці з зірками
В 2017 году Наталья Могилевская одержала долгожданную победу в проекте Танці з зірками.
Об этом в интервью в рамках программы "Зе Интервьюер" рассказал продюсер танцевального проекта Владимир Завадюк. Он отметил, что Наталья является одной из самых сложных звезд. с кем ему приходилось работать.
Наталья Могилевская, безусловно, самая сложная звезда в топе трех звезд, с кем сложнее всего было работать, – рассказала Владимир Завадюк. – Почему? Потому что Наталья – легенда, и название сезона «Танці з зірками. Повернення легенди» – это тоже было о ней. Но для Натальи это было шоу всей ее жизни, она очень хотела принять участие в «Танцах со звездами». Очень неожиданно для нас было, когда за неделю до первого эфира Наталья сказала, что она передумала участвовать в шоу, потому что очень волнуется. Это был вызов для всей команды, но, слава Богу, Наталья собрала волю в кулак и все-таки приняла участие в шоу.
Отметим, что телеканал 1+1 работает над созданием нового сезона популярного шоу «Танцы со звездами». Вскоре станут известны имена звездных участников, ведущих и судей нового четвертого сезона проекта.
Напомним,