Наталья Могилевская позировала в купальнике на берегу моря: В позе лотоса

Многие украинские знаменитости занимаются йогой, и одной среди самых ярых поклонниц этой практики является Наталья Могилевская. Конечно же, в этот день артистка не упустила возможности упомянуть об этом празднике в своем Инстаграм.
На странице в соцсети Наталья опубликовала фотографию, где она запечатлена в купальнике на берегу моря, сидящей в одной из основных асан для медитации в йоге – позе лотоса. В подписи к снимку Могилевская призналась, что сбылась ее мечта лета-2020.
Певица Наталья Могилевская в купальнике / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Всех с днем йоги. Друзья, поздравьте, мечта этого лета сбылась! – написала певица. – Сегодня был первый самолет и первый летний концерт на берегу моря! Урааааа!
В комментариях поклонники выразили свое восхищение подтянутым телом певицы, а также не забыли отметить ее красивый купальник – ярко-коралловый с массивными камнями и интересным принтом очень круто смотрелся на звезде.