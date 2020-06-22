Наталья Могилевская позировала в купальнике на берегу моря: В позе лотоса

22 июня 2020 13:20 Юлия Крутиева
Наталья Могилевская позировала в купальнике на берегу моря: В позе лотоса
Певица Наталья Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В минувшее воскресенье, 21 июня, в Украине отмечали сразу несколько праздников: День отца, День медицинского работника, а также День йоги.

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Многие украинские знаменитости занимаются йогой, и одной среди самых ярых поклонниц этой практики является Наталья Могилевская. Конечно же, в этот день артистка не упустила возможности упомянуть об этом празднике в своем Инстаграм.

На странице в соцсети Наталья опубликовала фотографию, где она запечатлена в купальнике на берегу моря, сидящей в одной из основных асан для медитации в йоге – позе лотоса. В подписи к снимку Могилевская призналась, что сбылась ее мечта лета-2020.

Певица Наталья Могилевская в купальнике / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Всех с днем йоги. Друзья, поздравьте, мечта этого лета сбылась! – написала певица. – Сегодня был первый самолет и первый летний концерт на берегу моря! Урааааа!

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В комментариях поклонники выразили свое восхищение подтянутым телом певицы, а также не забыли отметить ее красивый купальник – ярко-коралловый с массивными камнями и интересным принтом очень круто смотрелся на звезде.

Напомним,

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