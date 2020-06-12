Наталья Могилевская снялась в фильме о любви на карантине

12 июня 2020 23:40 Юлия Крутиева
Наталья Могилевская снялась в фильме о любви на карантине
Наталья Могилевская снялась в фильме о любви на карантине
пресс-служба

11 июня состоялась премьера долгожданного мини-фильма от Натальи Могилевской и режиссера Германа Ненова, который состоит из пяти клипов.

Читайте такжеGENA VITER – Мона Лиза: ТОП-5 интересных фактов о клипе певца
Все эти видео объединяет не только общий сюжет, но и то, что важно для каждого из вас – любовь.

Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью. Этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти,
  –  делится Наталья Могилевская.

Читайте такжеТоп-модель по-украински: участник реалити очаровал финалистку Нацотбора на Евровидение брутальным танцем
Может ли любовь выжить в замкнутом пространстве? Ответ – в коллаборации популярного режиссера и легендарной певицы, которая посвящена выходу нового джаз-альбома Натальи Могилевской, созданного совместно с саундпродюсером Вадимом Лисицей.

Такой Наталью вы еще никогда не видели. Мы написали новую страницу артистки и вся наша команда с нетерпением ждет, как отреагируют зрители на Легенду украинской сцены в таком амплуа!
– рассказывает Герман Ненов.

Напомним,

Облако тегов

Наталья Могилевская музыка премьера премьера клипа новинки музыки

Материалы по теме

Александр Рыбак пригласил поклонников принять участие в особом музыкальном клипе на песню Позади
Меломан

Александр Рыбак пригласил поклонников принять участие в особом музыкальном клипе на песню Позади
GROSU в образе Пиковой дамы предстала в lyric-видео нового хита "Голый король"
Меломан

GROSU в образе Пиковой дамы предстала в lyric-видео нового хита "Голый король"
Лунный гороскоп на 13 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 13 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Наталья Могилевская снялась в фильме о любви на карантине
Меломан

Наталья Могилевская снялась в фильме о любви на карантине

Популярное на сайте

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Популярное видео

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK