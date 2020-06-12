Наталья Могилевская снялась в фильме о любви на карантине
12 июня 2020 23:40
Наталья Могилевская снялась в фильме о любви на карантине
пресс-служба
11 июня состоялась премьера долгожданного мини-фильма от Натальи Могилевской и режиссера Германа Ненова, который состоит из пяти клипов.
видео объединяет не только общий сюжет, но и то, что важно для каждого из вас – любовь.
Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью. Этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти,– делится Наталья Могилевская.
Читайте такжеТоп-модель по-украински: участник реалити очаровал финалистку Нацотбора на Евровидение брутальным танцемМожет ли любовь выжить в замкнутом пространстве? Ответ – в коллаборации популярного режиссера и легендарной певицы, которая посвящена выходу нового джаз-альбома Натальи Могилевской, созданного совместно с саундпродюсером Вадимом Лисицей.
Такой Наталью вы еще никогда не видели. Мы написали новую страницу артистки и вся наша команда с нетерпением ждет, как отреагируют зрители на Легенду украинской сцены в таком амплуа!– рассказывает Герман Ненов.
Напомним,